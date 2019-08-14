香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



信託公會14日邀請香港銀行學會講師蔡澤寶來台進行一整天的演講。蔡澤寶表示，香港情勢動盪下，資金的確有外逃現象，不過不是逃來台灣，而是逃到新加坡。

外逃出香港的資金，為何沒到台灣來？蔡澤寶表示，主要是安全的考量，「說實在話，妳跟大陸靠太近了嘛」。

他解釋，台灣海峽最窄的寬度只有185公里，大陸最快的登陸艦，從烏克蘭買的大型登陸艦，兩個小時就到台灣了。香港居民從安全考量，不會選擇把錢擺到台灣。

蔡澤寶說，香港有沒有資金外逃，是有的。從香港金融界從業人員的反應、港幣的匯率波動情況，都可以觀察到。而外逃的高端財富管理資金，主要流到新加坡，因為新加坡標榜她是一個獨立國家，新加坡也講華語，語言共通。

他說，香港的缺點是中國的一部份；新加坡的賣點則是獨立國家，而且，新加坡允許投資境外商品，美國內華達州就在新加坡推銷離岸信託，台灣則不允許這麼做。

蔡澤寶說，大陸本來透過粵港澳大灣區布了非常好的局，廣東一帶要開放讓香港做金融業務，沒想到殺出「反送中」的程咬金，現在好局變殘局，需要時間解決。

他認為，香港的優勢是背靠祖國，大陸有220萬名富翁，香港在亞洲的國際金融中心地位無可取代。東京、首爾有語言障礙，不會講華語；新加坡腹地太小，只能做東南亞的避難所，例如，菲律賓排華時，華僑資金逃到新加坡去；台灣雖然也講華語，但有安全上的顧慮。