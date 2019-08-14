金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（14）日表揚公平待客原則表現績優的保險公司，金管會並在會中提出保險業常見缺失，包括業務員挪用保費、特定通路不當減價等六大項，要求業者注意改善，若再犯將嚴懲。

顧立雄今天親自召開「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，頒獎表揚公平待客原則評核排名前20%的保險公司，會中並列出常見缺失，要求業者注意改善。

產險公司部分常見缺失，包括第一，特定通路不當減價，例如有些報酬好的通路，就會減價等。

第二，未公平對待所有保戶與未落實核保評估有費率不適足情事。可能因競爭關係，對部分給客戶給較低價格等。

壽險公司常見缺失，包括第一，招攬核保過程未考量商品適合度。第二，業務員挪用或侵占保費。第三，辦理理賠作業未依條款約定理賠。第四，取消派員收費前未取得保戶同意，嚴重影響保戶權益。

此外，今天會中，也就部分業者在個案上因業務員招攬不實或使用不當話術，勸誘保戶利用高財務槓桿購買保單等影響保戶權益，及有使用不當削價競爭遭金管會裁罰等情事，向業者加強宣導。

根據與會者轉述，顧立雄在會中提到，對於一些沒有落實公平待客原則的態樣，希望保險公司要改進，如果一再看到相同缺失，「就不客氣了」。