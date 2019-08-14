親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄今（14）日表揚公平待客原則表現績優的保險公司，金管會並在會中提出保險業常見缺失，包括業務員挪用保費、特定通路不當減價等六大項，要求業者注意改善，若再犯將嚴懲。

顧立雄今天親自召開「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，頒獎表揚公平待客原則評核排名前20%的保險公司，會中並列出常見缺失，要求業者注意改善。

產險公司部分常見缺失，包括第一，特定通路不當減價，例如有些報酬好的通路，就會減價等。

第二，未公平對待所有保戶與未落實核保評估有費率不適足情事。可能因競爭關係，對部分給客戶給較低價格等。

壽險公司常見缺失，包括第一，招攬核保過程未考量商品適合度。第二，業務員挪用或侵占保費。第三，辦理理賠作業未依條款約定理賠。第四，取消派員收費前未取得保戶同意，嚴重影響保戶權益。

此外，今天會中，也就部分業者在個案上因業務員招攬不實或使用不當話術，勸誘保戶利用高財務槓桿購買保單等影響保戶權益，及有使用不當削價競爭遭金管會裁罰等情事，向業者加強宣導。

根據與會者轉述，顧立雄在會中提到，對於一些沒有落實公平待客原則的態樣，希望保險公司要改進，如果一再看到相同缺失，「就不客氣了」。

保險金管會顧立雄

相關新聞

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

網家整合金流 衝支付服務

2019-08-14 14:27

提高信用卡刷卡額度 先證明財力

2019-08-14 14:03

想多刷一些 3招調高信用卡額度

2019-08-14 14:02

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

台商回流效應 中小企業放款餘額增逾3000億

2019-08-14 00:15

4大國際事件衝擊 台灣股匯重挫

2019-08-14 00:09

香港816擠兌潮？ 中信金：台資銀行都不會受到影響

2019-08-14 00:09

中租今年獲利 看增雙位數

2019-08-13 23:49

龍巖李世聰 賣2%彰銀股

2019-08-13 23:49

中信高球配對賽 揮桿獻愛

2019-08-13 23:49

數位存款開戶數 衝破200萬戶

2019-08-13 23:49

中信金：百億財管商機來了

2019-08-13 23:48

中信金在香港業務 不受反送中影響

2019-08-13 23:37

龍巖總裁李世聰不玩了？ 牽動彰銀公民股大戰

2019-08-13 23:34

降息預期 10年債得標利率新低

2019-08-13 23:31

恐慌情緒蔓延 新台幣貶破31.5元關卡

2019-08-13 23:29

台幣狂震 央行阻貶

2019-08-13 23:27

9月降息？ 央行：將綜合考量

2019-08-13 23:27

慶富案後三方協議首例 兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20

境外資金匯回 手續費商機上看百億元

2019-08-13 20:48

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33

讓貸款更便利 北富銀全新「手機新好貸」2.0版即日上線

2019-08-13 18:57

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

中元普渡聰明拜 這家信用卡不同店可累積拿回饋

2019-08-13 17:06

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

劉憶如談純網銀 具二利基、二劣勢

2019-08-09 03:26

名家觀點／純網銀的未來在虛實整合

2019-08-09 03:21

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

明年基本工資調漲 月薪23800元、時薪158元

2019-08-14 16:17

強強攜手 富邦、漢來高雄開百貨

2019-08-14 00:07

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

明年基本工資月薪調升3.03%至23,800元、時薪158元

2019-08-14 16:19

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

基本工資若調漲 商總：恐現閉店潮

2019-08-14 00:36

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

基本工資審議明登場 資方：若調漲衍生閉店潮、裁員

2019-08-13 21:25

長榮砸545億 擴充運力

2019-08-14 00:39

中華電信人事調整 林昭陽將接總公司行政執行副總

2019-08-13 20:38

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

巨大Q2威風 獲利創新高

2019-08-14 00:43

香港816擠兌潮？ 中信金：台資銀行都不會受到影響

2019-08-14 00:09

中信金：百億財管商機來了

2019-08-13 23:48

影／基本工資審議 資方：快活不下去了

2019-08-14 14:01

基本工資審議估調漲3~5% 許銘春：絕對不是「喊價」

2019-08-14 12:03

基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

2019-08-14 05:48

2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05

鴻海旗下FII 上半年賺246億

2019-08-13 23:35

恐慌情緒蔓延 新台幣貶破31.5元關卡

2019-08-13 23:29

慶富案後三方協議首例 兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

基本工資審議 高教工會籲月薪2萬9972元、時薪191元

2019-08-14 12:23

影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天

2019-08-14 10:36

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

2019-08-14 11:56

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

三星Note 10登台 頂規 3.99萬

2019-08-14 00:42

提升獲利 代工廠強攻非PC

2019-08-14 00:44

新台幣開盤勁揚9.6分 早盤狂漲2.66角

2019-08-14 09:11

降息預期 10年債得標利率新低

2019-08-13 23:31

龍巖李世聰 賣2%彰銀股

2019-08-13 23:49

廣達產能回台 「準備好了」

2019-08-14 00:05

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

基本工資月薪僅調3% 勞陣：突顯訂定最低工資法迫切性

2019-08-14 17:07

勞資大過招 基本工資漲幅周三決戰

2019-08-14 00:19

台幣狂震 央行阻貶

2019-08-13 23:27

台泥資源整合 強攻鋰電池

2019-08-14 00:39

明年基本工資時薪漲逾5% 資方不滿：不幫勞動部背書

2019-08-14 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top