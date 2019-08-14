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我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

影／經濟週期後段 投信看好亞洲高收益債

2019-08-14 19:48聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

當前環境屬於經濟週期後期，再加上大經濟體經濟數據疲軟，再加上地緣政治因素，接下來應該注重防禦性布局。目前較看好亞洲高收益債券，因為目前中國政府政策從去年去槓桿到今年穩增長的環境，寬鬆貨幣政策可以為企業帶來獲利環境，有利於企業表現。歐洲部分，目前進入負利率環境，各界都在關注九月歐洲央行會推出哪些刺激經濟措施，在投資上整個歐洲政府公債進入負利率，反而增大歐洲投資人對收益型資產的追求，對歐洲高收益債看法較樂觀。

富達投信多重資產團隊投資策略副總監張宇翔談目前經濟疲軟下的投資策略。記者戴瑞瑤／...
富達投信多重資產團隊投資策略副總監張宇翔談目前經濟疲軟下的投資策略。記者戴瑞瑤／攝影
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