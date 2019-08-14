挺微型企業 台新推「FAST mini50」超低門檻融資專案

2019-08-14 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



配合中小企業信用保證基金「千億融資保證專案」， 台新銀行積極為微型、中小企業提供融資服務，繼日前推出「FAST台新微型企業飛速貸」前三期優惠利率1.59%專案後，再推出「FAST mini50專案」，主打申貸超低門檻，只要營業滿一年且年營收40萬元以上，即可免提供擔保品申請微型企業貸款最高50萬元。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，微型、中小企業是台灣重要經濟支柱，過去這些企業在向金融機構申辦融資時，經常會面臨碰壁的窘境，探究其原因往往是因為欠缺擔保品、年營收不夠高、成立年限不足等。

許多小餐館、飲料店、小型電商、服飾店等小型零售及僅有稅籍登記的商家，雖然經營良好，但礙於規模較小無法達到企業貸款的年營收門檻。

不少新創事業有很棒的經營理念且信用佳，但因為公司成立期間不夠長，導致向銀行取得融資不易。

對於這些中小企業常面對的難題，魏行政指出，台新銀行推出「FAST mini50專案」，讓經營穩定且信用良好的微型、小型企業不需再面對向銀行融資不易的困擾。

台新銀行新推出的「FAST微型企業飛速貸mini50專案」，強調從申請到撥款，整個流程將做到「111快速申貸」，也就是一分鐘線上填表、一日內專人聯絡、文件備齊一日內撥款，藉由快速的撥款服務要協助企業及時取得所需資金。

魏行政強調，台新銀行是微型、中小企業的最佳智慧好夥伴，有了台新銀行的「FAST mini50專案」，微型、中小企業不用再擔心資金周轉或籌措遇到困難。