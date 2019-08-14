元大證金併環華證金 公平會點頭

2019-08-14 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



公平會今（14）日委員會議通過元大證券金融股份有限公司與環華證券金融股份有限公司結合案，不禁止其結合。

公平會表示，主要因為雙方結合後，參與結合事業在融資融券業務、有價證券擔保放款業務及有價證券借貸業務等市場占有率增加有限，且無顯著限制競爭疑慮。

公平會指出，元大證金公司及環華證金公司今年4月25日簽署營業讓與契約書，環華證金公司擬將主要部分營業讓與元大證金公司，因此向公平會申報事業結合。

在結合前，元大證金公司及環華證金公司在融資融券業務、有價證券擔保放款業務、轉融通業務及有價證券借貸業務等市場具有水平競爭關係；而在結合後，參與結合事業在融資融券業務、有價證券擔保放款業務及有價證券借貸業務等市場占有率增加有限。

至於轉融通業務因現行法規規定，只有證券金融事業得辦理對證券商的轉融通業務，結合後將僅存元大證金公司辦理轉融通業務，但轉融通業務營業收入，占參與結合事業總營收比重相當低。

此外，券源不足的證券商除向證券金融事業轉融券，也可向台灣證券交易所借券中心及其他證券商或投資人借券(雙向借券) 等券源管道支應融券需求，尚無顯著限制競爭疑慮，因此公平會決議不禁止其結合。