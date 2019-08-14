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元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

元大金控大樓。本報資料照片
元大金控大樓。本報資料照片
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元大金控（2885）旗下元大證金斥資1,500萬元，吃下環華證券包括融資融券、轉融通，以及有價證券擔保放款業務，今（14）日獲公平會通過，不禁止其結合。

公平會表示，元大證金公司及環華證金公司於今年4月25日簽署營業讓與契約書，環華證金公司擬將主要部分營業讓與元大證金公司，合致公平交易法第10條第1項第3款的結合型態。

公平會指出，參與結合事業併計與其具控制從屬關係事業上一會計年度銷售金額，已達公平交易法第11條第1項第3款的申報門檻，且無同法第12條除外適用情形，因此向公平會申報事業結合。

公平會表示，結合前元大證金公司及環華證金公司在融資融券業務、有價證券擔保放款業務、轉融通業務及有價證券借貸業務等市場具有水平競爭關係。本案結合後，參與結合事業於融資融券業務、有價證券擔保放款業務及有價證券借貸業務等市場占有率增加有限。

至於轉融通業務因現行法規規定，只有證券金融事業得辦理對證券商的轉融通業務，結合後將僅存元大證金公司辦理轉融通業務，但轉融通業務的營業收入占參與結合事業總營收比重甚低。

況且，券源不足的證券商除向證券金融事業轉融券，也可向台灣證券交易所借券中心及其他證券商或投資人借券（雙向借券） 等券源管道支應融券需求，並無顯著限制競爭疑慮，因此公平會依據公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

元大金控公平會融券

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