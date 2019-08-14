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信託公會辦財富管理說明會 邀香港講師分享觀點

2019-08-14 13:55經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣財富管理市場迎來多重機會，信託公會與銀行公會14日攜手合辦說明會，邀請香港銀行學會的蔡澤寶，從香港金融監理方向、智能理財發展、以及跨境資金流動幾個層面，為與會者完整分析香港資產管理業務與私人銀行經營高端客戶的經驗和現況，可做為台灣深化財富管理的借鑒。

信託公會秘書長呂蕙容表示，香港目前仍是亞洲最具競爭力的國際金融平台，2018年底在香港管理的資產總值於達到3.05兆美元；香港也是亞洲最大的離岸財富管理中心，2017年管理的資產總值達1.1兆美元，高於新加坡同期的9,000億美元。

信託公會理事長雷仲達表示，去年開始的中美貿易戰，引發產業供應鏈重新調整與企業資金布局大移動，我國今年7月3日也三讀通過境外資金匯回專法，在此國際金融情勢丕變之際，財富管理業務也迎來企業引資回台的難得商機。當前正感受到國內金融業與財富管理業務，有因為新工具、新資金帶來的新商機，也有亟需要調整和改變的地方。

另外，金管會宣布三家「純網銀」獲得設立許可，雷仲達表示，大舉運用金融科技新型態銀行的開放，從日韓的經驗來看，應暫不會對實體銀行造成太大影響，但是新的科技與營運模式，對帶動市場的創新與發展應是可以期待的。

金管會已在今年6月14日備查了銀行公會提出的「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，從人事管理、內控牽制原則及稽核制度等面向，採取防弊措施，如嚴禁代客保管、擅自交易、取得客戶密碼，以及私下資金往來等，銀行如何強化防弊措施加以防範已刻不容緩。

呂蕙容表示，金管會要求最慢自明年2020年起，信託業擔任基金銷售機構不可再自國內投信公司、境外基金總代理人收取於推廣活動期內以銷售額計算的銷售獎勵金，銀行的收益要以投資人持有基金存量計算，銀行現正與投信公司及基金總代理人進行重新議約及理專獎酬的重新規畫。金管會主委顧立雄曾經表示，此舉可以鼓勵投資人長期持有基金，降低基金周轉率，有助基金業者增加基金操作彈性以提升基金績效，創造投資人、資產管理業者以及銷售機構三贏。

信託公會副秘書長黃瑞祺（左起）、台灣中小企銀副總經理吳美葉、台灣銀行副總經理康蘩...
信託公會副秘書長黃瑞祺（左起）、台灣中小企銀副總經理吳美葉、台灣銀行副總經理康蘩、金管會銀行局副局長黃光熙、香港銀行學會蔡澤寶、信託公會秘書長呂蕙容、彰化銀行總經理黃瑞沐、香港銀行學會顧問陳淑君等人合影。圖／信託公會提供
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