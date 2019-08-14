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公平待客 新安東京海上產險獲金管會表揚

2019-08-14 13:54經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

為落實保護金融消費者權益，金管會今（2019）年度起首次辦理「公平待客原則評核機制」，於今（14）日舉辦「保險業公平待客原則評核結果表揚會議」中，由金管會主委顧立雄親自出席頒獎表揚。

新安東京海上產險向來以「顧客至上」的服務理念，將重視客戶聲音的企業文化深植入每位員工業務推展當中，視每個服務接點為友善與公平對待的關鍵時刻，由董事會與高階主管組成的「公平待客原則執行小組」，帶領全體員工積極落實「公平待客原則」表現優異，評核結果名列產險業排名前20%的四家公司之一，努力地帶給客戶更貼心、更有溫度的服務體驗。

新安東京海上產險總經理簡仲明除出席代表受獎，也向與會人士分享如何有效運用品質管理來落實公平待客重要準則，首先啟動訂定政策及策略，後結合保險業務專業來執行，當中嚴格落實追蹤查核機制，再進行後期檢討反饋中適時修正，在持續改進與不斷學習過程中形成一個良性的滾動式循環。

例如，推出多年已服務超過30萬人次的「迅速抵達事故現場」差異化服務，提供該項服務的初衷即是深感應以公平友善對待遭遇交通事故的保戶，派遣專業人員到達現場協助，也要求服務專員能迅速抵達。

隨著數位科技進步，為有效降低因現場混亂造成的不安全感，更開發即時定位動態地圖服務，讓保戶透過智慧型手機隨時掌握服務專員抵達現場的時間，透過抵達事故現場的即刻救援，提供客戶貼心的服務及重視客戶感受，在在充分體現落實公平待客原則，及確保客戶權益受到有溫度且合理的對待。

新安東京海上產險的企業核心價值為「B.E.S.T.」，秉持著創新經營（Brand-new）、專業效率（Efficiency）、心安信賴（Safety）、永續卓越（Top）四項理念，期許自我做到最好，並以「成為消費者心中最專業且貼心產險公司」為目標。

新安東京海上產險除了積極參與公益活動回饋社會，更重視每位客戶服務體驗；未來將持續協同內稽內控的查核外，並加強完備有關公平待客全員教育訓練，從商品設計、廣告、招攬、核保、理賠、服務諮詢及客訴處理等各層面均能公平對待客戶，視保護客戶權益為重要職責，並以提供客戶充分正確的資訊、提昇服務品質、避免消費爭議之發生，促成由上而下全員參與，積極為客戶權益把關，達成永續經營與發展。

新安東京海上產險總經理簡仲明（左）代表出席，接受金管會主委顧立雄（右）頒獎。新安...
新安東京海上產險總經理簡仲明（左）代表出席，接受金管會主委顧立雄（右）頒獎。新安東京海上產險/提供
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