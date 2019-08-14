金管會鼓勵創新 公布保險業四大業務可申請試辦

2019-08-14 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



鼓勵保險業創新，金管會今（14）日發布保險業申請業務試辦作業要點，即日起受理保險業者申請，針對創新業務進行試辦。

金管會主委顧立雄日前受訪時表示，根據壽險公會報告，保險業務有很多試辦的必要性，例如智能核保、智能理賠等，還有利用大數據或一些深度學習、分析等，甚至涉及網路身份驗證機制，若一開始採試辦，會求得更令人安心的數據，會讓我們更願意推廣。

顧立雄認為，新興科技運用在保險，不論是投保、核保、理賠，都有很大可試辦的空間，要鼓勵創新。例如網路身份驗證，以生物特徵來說，我們不允許失敗，透過試辦可以看失敗率多高，這還涉及資料庫、個資、資安等，都要經得起攻擊。

金管會6月訂定銀行申請試辦規定，今日公布的保險業申請試辦規定，主要是比照銀行業者作法，清楚區分哪些創新業務要進沙盒、哪些申請試辦，原則上只要現行法令未禁止的都可申請試辦。

根據保險業申請試辦規定，四大項業務都可申請試辦，包括第一、試辦業務須為保險業依現行法令所得經營的業務項目範圍，即為保險業已獲核准業務項目的擴展，或在法令所定業務項目列有其他經主管機關核准者。

第二、試辦業務的交易及經營模式，是其他保險業尚未申請試辦，或其他保險業已申請試辦但尚未正式開辦者。

第三、試辦業務，在未觸及法令禁止事項時，得與「金融科技發展與創新實驗條例」同意辦理的實驗項目相同；即金融業務經金管會同意進入創新實驗者，如未涉及法令禁止事項，其他保險業仍可就相同業務申請試辦。

第四、業務項目涉及法令禁止者，不得申請試辦，而應依「金融科技發展與創新實驗條例」第25條規定，經由創新實驗在經金管會會商其他機關同意後得排除相關法令的適用。

此外，金管會得依試辦業務性質給予保險業相關限制措施，包括對象限制（如員工）、業務或交易量限制、地點限制（通常為小規模區域，如總公司、特定分公司或通訊處），及期間限制 （原則上試辦六個月）等。

申請試辦「無排他性」，可由不同保險業同時或先後申請業務試辦；金管會會依試辦業務的成果，配套研擬相關法規，或試辦同時函請產、壽險公會等相關單位，研議檢討修正相關法令及規範。