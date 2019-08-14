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期交所與壽險、期貨公會辦研討會 業者踴躍參加

2019-08-14 01:42經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

保險業近年來海外投資水位高，避險需求與日俱增，惟對期貨集中市場運用較少，為增進保險業對於臺灣期貨市場之了解及運用，台灣期貨交易所偕同兩大相關金融業公會---中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會，8月1日下午假台灣金融研訓院菁業堂合辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」，會中邀請保險業、期貨業者高階主管，就保險業衍生性商品交易實務進行專題演講，並舉辦產、官、學界綜合座談，期望透過不同角度，為保險業未來多元化避險操作，找出新的發展方向，共吸引近200位保險業及期貨業者參加。

期交所董事長許虞哲於致詞時表示，匯率變動對保險業海外投資收益有極大影響，如何因應國際股匯市波動對保險業產生的衝擊，提升避險效率及降低避險成本，以穩定財務績效，是保險業一直以來的重要課題。期交所致力提供市場良好交易環境，去年積極爭取取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，獲財政部同意，行政院核定自2019年1月1日起，股價類期貨交易稅率為10萬分之2，有效降低期貨市場交易及避險成本。

另為符合法人避險增益需求與國際接軌，期交所亦積極推出各項新商品，今年9月底，將推出美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨，讓市場有更多的交易選擇及靈活的金融工具可以操作。

期貨公會理事長糜以雍致詞時表示，2018年我國壽險業海外投資金額16.3兆，占可運用資金比例達68%，海外投資比例如此高，若遇新臺幣升值，將面臨嚴重匯兌損失，若能透過期貨集中市場及店頭市場提供符合保險業避險及增益需求的衍生性金融商品（包括期貨、選擇權、槓桿保證金契約）交易，可增進保險業、期貨業發展，創造雙贏局面。

研討會由國泰人壽副總經理蔡宜芳、凱基期貨副總經理許庭禎、永豐期貨協理林漢偉等業界專家，分別就保險業衍生性商品避險交易實務及法人機構如何運用期貨市場避險增益等主題進行專題演講。

蔡宜芳指出，在進行以避險為目的衍生性商品交易時，會依據所持有的商品屬性來選擇適合的避險工具，例如：為規避國內外股票部位價格下跌風險，會適時承作國內外股權類期貨及選擇權，而承作頻率及規模較高地區集中在臺灣及美國，包含台股期貨、S&P500 與NASDAQ期貨及選擇權都是很常選擇的商品標的，而為規避國外債券部位利率上行風險，也會適時承作海外政府公債期貨；由於國外投資部位占比近七成，保險業避險成本會隨美國跟台灣央行的貨幣政策波動，須經常性承作換匯及遠匯等避險工具，包含換匯交易（CurrencySwap）及無本金交割遠期外匯（NDF）等。此外，也會運用國外信用違約交換交易（CDS）來規避信用風險。

許庭禎則提及，歐美法人機構運用衍生性商品集中市場進行增益及避險交易已行之有年，衍生性商品資金需求及交易成本低、多空操作便利，善用衍生性商品與現貨商品間的高度相關性來發展相對應的增益及避險策略，不但可以額外增加投資組合的收益，更能有效地規避市場系統性風險的發生，讓整體投資組合的績效表現更加穩健。

林漢偉說，在研擬衍生性商品避險策略時，會受到總體經濟面重大指標變化、全球央行政策方向預測、政府政策的重大改變等基本面，各國利差及市場波動率變化等價格、籌碼面，以及技術指標等技術面的影響，並就期貨及選擇權避險策略進行分析比較。

綜合座談由期貨公會秘書長吳桂茂主持，邀請國泰人壽副總經理蔡宜芳、群益期貨董事長孫天山、元大期貨總經理周筱玲、保險局財務監理組副組長劉純斌及政大風險管理與保險系教授張士傑等產官學專家，針對「國際金融市場變動下的保險業避險操作策略」共同與談。

座談中除針對保險業現況及國外投資情形及相關法令進行介紹，並就中美貿易戰保險業如何因應，以及在全球降息風下，保險業如何運用期貨商品避險等進行討論。會中亦針對保險業從事衍生性金融商品相關法令改善及開放期貨信託基金納入投資型人壽保險契約交易範圍提出建議，期望透過保險業、期貨業、主管機關及學界代表緊密交流，促進保險業及期貨業的共榮發展。

期交所與壽險公會、期貨公會共同舉辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」，專題演講與...
期交所與壽險公會、期貨公會共同舉辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」，專題演講與座談會貴賓，左起為永豐期貨協理林漢偉、凱基期貨副總經理許庭禎、保險局財務監理組副組長劉純斌、元大期貨總經理周筱玲、期貨公會理事長糜以雍、期交所董事長許虞哲、壽險公會理事長黃調貴、國泰人壽副總經理蔡宜芳、期交所總經理黃炳鈞、期貨公會秘書長吳桂茂、群益期貨董事長孫天山（圖/台灣期交所）
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台灣期貨交易所保險衍生性商品

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