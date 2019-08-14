香港816擠兌潮？ 中信金：台資銀行都不會受到影響

2019-08-14 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



香港「反送中」示威衝突越演越烈，甚至有網民發動8月16日銀行擠兌潮。中信金總經理吳一揆表示，目前在香港分行業務和員工出勤狀況一切正常；發動擠兌是鼓勵到銀行提港幣換美元，中信銀香港分行沒有經營零售業務，就算真的出現擠兌潮，「所有的台資銀行都不會受到影響」。

吳一揆表示，目前觀察，反送中示威衝突對中信銀香港分行的法金、個金業務都沒有太多的影響。

至於香港反送中行動是否影響香港亞洲金融中心地位？並造成資金逃離潮或外商外移？吳一揆表示，到目前為止還未看到，根據來自香港的中信金獨立董事劉長春觀察，目前沒看到外商企業準備要往香港以外的地方遷移的現象。不過，如果反送中再往下走，大家就會開始思考，尤其駐港外資機構更值得思考。

吳一揆指出，過去香港從未發生如此規模的示威活動，如果是一時的，那可很快恢復原形，但現在反送中已經延續10周了，若再繼續下去，除影響香港整體經濟之外，恐怕對香港亞洲金融中心的地位也會造成影響。

吳一揆強調，台商進行跨國資金調度，都是以香港基地，目前還沒考量調整香港分行的業務比重轉而重視新加坡分行，但會密切注意反送中示威行動的後續發展。

吳一揆表示，高盛集團預測如果動盪情況持續，香港今年下半年的經濟成長率可能零成長，「今年全年只有0.3%而已」，整個經濟面的傷害相當大，相信任何政府都不會希望這樣的現象延續下去，應該會有所作為。