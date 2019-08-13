格威傳媒上半年 每股賺1.12元

2019-08-13 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



格威傳媒集團（8497）今（13）日公告今年上半年財報，營收17.3億元，較追溯重編後去年同期16.96億元微幅成長，受到產品組合差異影響，稅後純益0.44億元，較去年同期0.72億元減少，每股純益（EPS）為1.12元。

格威傳媒表示，今年2019年是西元單數年，缺乏國內外雙年展的挹注，但是今年上半年整體營收仍略優於去年同期，主要歸功於廣告媒體事業群業績成長15%；由於營收組成的差異，使得獲利較去年同期減少， 若同以單數年為比較基礎，與追溯擬制2017年上半年相較，今年2019年上半年獲利成長約38%。

由於產業特性依照過去兩年度的趨勢，上半年獲利約占全年獲利20至25%；展望下半年，格威傳媒指出，各事業群已陸續取得飲料、壽險、社群通信、補教、交通、美妝及卡通娛樂等新客戶，而會展事業也有許多大型展覽諸如中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）、杜塞道夫塑橡膠展（K show）等場內大案，以及國際旅展及台北市城市行銷案等將在今年下半年開展。

未來格威傳媒也將積極透過發展人工智能數位行銷工具，並結合體驗行銷及活動，打造更多元且具成長性的行銷版圖。格威傳媒13日股價收49.6元，上漲0.65元。