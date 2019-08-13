龍巖總裁李世聰不玩了？ 牽動彰銀公民股大戰

龍巖集團總裁李世聰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

距明年彰銀董監改選愈來愈近，彰銀第三大股東、龍巖集團總裁李世聰的彰銀持股水位愈來愈低，據了解，李世聰已表達明年退出彰銀公民股大戰，讓前兩大股東台新金及泛公股兩強對決。對此，財政部僅表示，謝謝，會瞭解，但「不代表是狀況外」。

李世聰在二○一七年改選戰中，正式進駐彰銀董事會，目前是「李氏投資」的法人代表董事。但李世聰去年七月因加買彰銀持股未向金管會申報，遭重罰六百萬元，成為銀行大股東因持股申報不實被罰的首例，金管會同時要求李需一年內出清百分之二點零四持股。

去年七月底，李世聰彰銀持股占比約百分之九點二三。金管會昨表示，截至七月二十四日的通報，金管會要求出清的百分之二點零四持股，李世聰已全數出清，近一年已大降二點八二個百分點，六百萬罰鍰也繳清，目前李世聰與其關聯戶的彰銀持股降至約百分之六點四一。

市場人士指出，彰銀持股要到百分之九，才能拿到一席董事，除非李世聰重新加碼，否則已無法持續取得彰銀一席董事，「重點是丟出來的持股誰去接」，有可能是台新友好陣營或是公股團隊，畢竟董事選舉最重要的還是實力原則。

假設李世聰不打算出清彰銀持股，李世聰雖然無法搶占一席彰銀董事，但仍是彰銀公民股大戰的關鍵少數，「相信雙方都會提出誘因去爭取李世聰的支持」。

市場人士表示，根據最新的委託書徵求規定，持股須達百分之十以上才能無限徵求，大股東為鞏固經營權，早已掀起股權加碼戰。在彰銀公民股大戰中，財政部又因政策指示不能出面無限徵求，李世聰的退出對財政部來說，確實明年將面對一場硬仗。

「公司派還是掌握優勢，」市場人士指出，財政部在彰銀改選大戰中也不能輸的壓力，包括委託人徵求規定等，金管會的政策導向都有利於公司派，公股並非全無贏面。

目前公股握有彰銀主導權，彰銀六席一般董事及三席獨董中，中公股掌握三席董事與二席獨董、台新金二席董事、一席獨董、李世聰握有一席。