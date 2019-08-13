親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

恐怖暴雨原因曝光 氣象局示警清晨中南部恐還有一波

攻擊成聖的是喜劇核心 博恩與鄭南榕「地獄哏」

慶富案後三方協議首例兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

慶富案後三方協議首例出爐，兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的中信造船公司八年期41.9億元巡防艦聯貸案，已成功籌組完成，今（13日）天舉辦簽約儀式，由兆豐銀行總經理蔡永義及中信董事長造船韓碧祥代表簽約。

為避免慶富案重蹈覆轍，金管會與公共工程委員會規定，針對聯貸金額超過50億元的大型公共工程採購案，推動建立「三方照會機制」，銀行可向採購機關了解授信及請款的狀況，讓授信資金流向更透明，以避免銀行團在聯貸案中處於資訊不對等狀態而出現弊端。

兆豐銀表示，中信造船聯貸案雖然沒有超過50億元，但具有循環動用的機制，會超過50億元，因此率先建立三方合約機制。

兆豐銀表示，此次授信案將供中信造船支應600噸級巡防艦12艘統包採購案所須各項保證及採購、建造船舶所需資金，由兆豐銀擔任統籌主辦暨管理銀行，合作金庫銀行、台企銀、華南銀行及農業金庫共5家銀行聯合參貸。

兆豐銀表示，中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾40年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績的造船廠。為響應政府國艦國造的政策，中信造船近期參與海巡署600噸級巡防艦及35噸級巡防艇的建造工程。

據了解，在慶富案後各銀行碰到「國艦國造」的案件，都十分猶豫，最後仍清一色都是公股銀行參貸，但慶富案苦主一銀並未在參貸銀行之列。兆豐銀行高層坦言，雖然要支持國家政策，但此案「大家都想很久」，花了很久的時間審慎反覆評估才終於敲定。

兆豐銀指出，中信造船在韓碧祥帶領下，造船版圖橫跨漁船、拖船、巡防艇艦、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，為全方位專業船艦製造廠商，已建造完成交船各式船舶共約400艘，巡防艦最高承造噸數達3000噸，目前已是國內民營造船業者領導廠商。

中信造船41.9億聯貸，由兆豐銀行蔡永義總經理(右)與中信造船韓碧祥董事長(左)...
中信造船41.9億聯貸，由兆豐銀行蔡永義總經理(右)與中信造船韓碧祥董事長(左)共同主持簽約典禮。圖／兆豐銀行提供
分享

兆豐銀行造船中信

相關新聞

央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

境外資金匯回 手續費商機上看百億元

2019-08-13 20:48

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

讓貸款更便利 北富銀全新「手機新好貸」2.0版即日上線

2019-08-13 18:57

中元普渡聰明拜 這家信用卡不同店可累積拿回饋

2019-08-13 17:06

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

聯準會降息 美元1年期定存利率跌破2

2019-08-13 14:25

用手機調頭寸！簡單三步驟完成申貸 24小時服務不打烊

2019-08-13 11:54

銀行帳號很難記？銀行推手機號碼轉帳免手續費優惠

2019-08-13 11:53

金控股東持股透明化 2020年第2季前須申報

2019-08-13 10:54

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38

全球股震 多元資產保護性佳

2019-08-13 09:04

貿易衝突延燒 高收債暫失血

2019-08-13 09:03

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

純網銀併實體銀行 顧立雄：沒開放

2019-08-13 00:44

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

債市走多 大咖收益豐厚

2019-08-12 23:58

押寶降息 IRS出現負斜率

2019-08-12 23:58

國銀衝數位帳戶 優利搶客

2019-08-12 23:57

金融業資料 可放境外雲端

2019-08-12 23:56

金控股權透明化 明年申報

2019-08-12 23:56

華銀新南向 越印拓版圖

2019-08-12 23:55

台產 前七月每股賺1.5元

2019-08-12 23:55

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

國票金動向 備受關注

2019-08-12 23:26

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

新台幣區間波動貶3.7分 短線走勢偏貶

2019-08-12 19:10

支持中華足球健兒 華南銀捐300萬元訓練經費！

2019-08-12 17:45

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

公司治理獲肯定 元大金列社會責任新興市場指數成分股

2019-08-12 17:09

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

新台幣貶3.7分 收31.400元

2019-08-12 16:33
看更多

熱門文章

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

蘋果拚Micro LED 台系鏈吃甜

2019-08-13 00:42

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

六年做一碗乾麵 麵本家醞釀百億撈金術

2019-08-13 12:11

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

6月總薪資驚見負成長 廠商減發獎金

2019-08-13 00:22

韓扶植面板明年預算調高十倍 9月起將日本移出白名單

2019-08-13 00:14

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38

蘋果布局Micro LED 背光模組廠營運添變數

2019-08-13 00:42

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

統一旗下昂舒巴黎 正式進駐全台7-ELEVEN

2019-08-13 11:56

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

台積轉旺 本月拚千億元

2019-08-12 23:31

台鐵新竹站友善公廁啟用 鋼構玻璃帷幕撒落光影最迷人

2019-08-13 11:29

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

銀行帳號很難記？銀行推手機號碼轉帳免手續費優惠

2019-08-13 11:53

品牌大廠手機齊發超旺！供應鏈有望雨露均霑

2019-08-13 09:56

國票金動向 備受關注

2019-08-12 23:26

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

AI助攻 先進製程需求大

2019-08-12 23:29

基本工資調漲將定案 104調查：無法直接改善低薪

2019-08-13 12:35

台橡出脫高鐵股 解任董事

2019-08-12 23:27

陳其邁盯橋頭科學園區 籌設計畫擬9月13日前報政院核定

2019-08-12 21:45

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

金融業資料 可放境外雲端

2019-08-12 23:56

「反送中」對香港業務目前沒影響？中信金總座這麼說

2019-08-13 17:06

統一超 7月業績飆新高

2019-08-12 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top