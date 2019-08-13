慶富案後三方協議首例兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



慶富案後三方協議首例出爐，兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的中信造船公司八年期41.9億元巡防艦聯貸案，已成功籌組完成，今（13日）天舉辦簽約儀式，由兆豐銀行總經理蔡永義及中信董事長造船韓碧祥代表簽約。

為避免慶富案重蹈覆轍，金管會與公共工程委員會規定，針對聯貸金額超過50億元的大型公共工程採購案，推動建立「三方照會機制」，銀行可向採購機關了解授信及請款的狀況，讓授信資金流向更透明，以避免銀行團在聯貸案中處於資訊不對等狀態而出現弊端。

兆豐銀表示，中信造船聯貸案雖然沒有超過50億元，但具有循環動用的機制，會超過50億元，因此率先建立三方合約機制。

兆豐銀表示，此次授信案將供中信造船支應600噸級巡防艦12艘統包採購案所須各項保證及採購、建造船舶所需資金，由兆豐銀擔任統籌主辦暨管理銀行，合作金庫銀行、台企銀、華南銀行及農業金庫共5家銀行聯合參貸。

兆豐銀表示，中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾40年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績的造船廠。為響應政府國艦國造的政策，中信造船近期參與海巡署600噸級巡防艦及35噸級巡防艇的建造工程。

據了解，在慶富案後各銀行碰到「國艦國造」的案件，都十分猶豫，最後仍清一色都是公股銀行參貸，但慶富案苦主一銀並未在參貸銀行之列。兆豐銀行高層坦言，雖然要支持國家政策，但此案「大家都想很久」，花了很久的時間審慎反覆評估才終於敲定。