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境外資金匯回 手續費商機上看百億元

2019-08-13 20:48聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

境外資金匯回管理運用及課稅條例預計本周四（15日）正式上路，若以政府預估可吸引新台幣9000億元資金回台來估算，中信金資深副總暨發言人邱雅玲表示，財富管理手續費收入商機上看百億元。她預估，今年下半年財富管理手續費收入會有5%的成長，比上半年好。

中信金今天舉行法說會，自結今年上半年稅前盈餘257.04億元，稅後盈餘為203.95億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為12.76%，稅後資產報酬率（ROA）為0.68%，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。

中信金表示，上半年金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中信銀上半年合併稅後盈餘為152.75億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為58.71億元。

邱雅玲表示，依照政府預估可吸引新台幣9000億元資金回台，而境外資金匯回在25%限額比率內，可存入專戶從事金融投資。由此估算，可從事金融投資的本金約有2000億元，再乘上約5%手續費率，估算因境外資金匯回而帶動的財富管理手續費約有100億元。

邱雅玲也表示，不含人壽子公司，中信金今年上半年財富管理手續費收入為新台幣72.05億元、年增2.2%，預估今年下半年財富管理手續費收入會有5%的成長，比上半年來得好一些。

邱雅玲表示，財富管理業者希望爭取多一點投資項目的開放，例如目前准許投資的標的為境內基金，希望政府多開放一點境外的商品；她表示，中國信託銀行為國內財富管理領導品牌，不會放過境外資金匯回的商機。

中信金財富管理新台幣

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