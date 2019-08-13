親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

什麼是PUA？按照攻略「把妹」有什麼問題？

你線上開戶了嗎？金管會：數位存款帳戶首衝破200萬戶

2019-08-13 20:00經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

網銀效應，金管會今（13）日公布數位存款帳戶最新統計，到今年6月底止，數位存款帳戶首度衝破200萬戶，達233.8萬戶，比去年底增加55%，用其他銀行行信用卡或存款就可開戶的第三類帳戶，更首度躍升第一名。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到今年6月底止，有25家銀行開辦數位存款帳戶業務，開戶數233.8萬戶，比去年底增加55%。

金管會在2015年10月備查銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」後，銀行從2015年底陸續推出線上開戶業務。

民眾開立存款帳戶，只要經過一定身分驗證程序，並上傳雙證件的影像檔，就可直接透過網路線上申辦。

數位存款帳戶依開戶安全等級，分三類，第一類是全新客戶透過自然人憑證，在線上開立。到今年6月底止，有77.1萬戶，三類中排名第二，開辦的銀行有21家。

第二類，是已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶。到今年6月底，有65.7萬戶，是目前三類帳戶中最少的，開辦的銀行有18家。

第三類，則是其他銀行的存款或信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶，在線上開立數位帳戶。到今年6月底有90.9萬戶，在三類中居冠，開辦的銀行有13家。

根據金管會資料，過去三類排名中，最多的是第一類，第三類則排名第二，但今年6月底，第三類首度躍升戶數最多的首位。

莊琇媛表示，第三類衝到第一名，可能跟加入財金公司認證機制的銀行愈來愈多有關；過去因第三類是使用他行存款、信用卡客戶資料，其他銀行可能比較不願提供，去年8月初開放透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制，進行身分驗證，就可開立第三類帳戶後，加速第三類的成長。

為迎戰純網銀，各銀行競相推動數位存款帳戶業務，包括透過提高存款利率、優惠等行銷手法，爭取客戶，對於是否有不當競爭，莊琇媛表示，目前都在觀察中，尚未看到有不當競爭的情況。

信用卡金管會網銀

相關新聞

央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

讓貸款更便利 北富銀全新「手機新好貸」2.0版即日上線

2019-08-13 18:57

中元普渡聰明拜 這家信用卡不同店可累積拿回饋

2019-08-13 17:06

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

聯準會降息 美元1年期定存利率跌破2

2019-08-13 14:25

用手機調頭寸！簡單三步驟完成申貸 24小時服務不打烊

2019-08-13 11:54

銀行帳號很難記？銀行推手機號碼轉帳免手續費優惠

2019-08-13 11:53

金控股東持股透明化 2020年第2季前須申報

2019-08-13 10:54

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38

全球股震 多元資產保護性佳

2019-08-13 09:04

貿易衝突延燒 高收債暫失血

2019-08-13 09:03

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

純網銀併實體銀行 顧立雄：沒開放

2019-08-13 00:44

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

債市走多 大咖收益豐厚

2019-08-12 23:58

押寶降息 IRS出現負斜率

2019-08-12 23:58

國銀衝數位帳戶 優利搶客

2019-08-12 23:57

金融業資料 可放境外雲端

2019-08-12 23:56

金控股權透明化 明年申報

2019-08-12 23:56

華銀新南向 越印拓版圖

2019-08-12 23:55

台產 前七月每股賺1.5元

2019-08-12 23:55

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

國票金動向 備受關注

2019-08-12 23:26

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

新台幣區間波動貶3.7分 短線走勢偏貶

2019-08-12 19:10

支持中華足球健兒 華南銀捐300萬元訓練經費！

2019-08-12 17:45

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

公司治理獲肯定 元大金列社會責任新興市場指數成分股

2019-08-12 17:09

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

新台幣貶3.7分 收31.400元

2019-08-12 16:33

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26
看更多

熱門文章

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

蘋果拚Micro LED 台系鏈吃甜

2019-08-13 00:42

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

六年做一碗乾麵 麵本家醞釀百億撈金術

2019-08-13 12:11

6月總薪資驚見負成長 廠商減發獎金

2019-08-13 00:22

新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21

韓扶植面板明年預算調高十倍 9月起將日本移出白名單

2019-08-13 00:14

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38

金價漲破1500美元 專家：長線看好衝1700美元

2019-08-12 21:15

蘋果布局Micro LED 背光模組廠營運添變數

2019-08-13 00:42

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

統一旗下昂舒巴黎 正式進駐全台7-ELEVEN

2019-08-13 11:56

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

台積轉旺 本月拚千億元

2019-08-12 23:31

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

品牌大廠手機齊發超旺！供應鏈有望雨露均霑

2019-08-13 09:56

台鐵新竹站友善公廁啟用 鋼構玻璃帷幕撒落光影最迷人

2019-08-13 11:29

銀行帳號很難記？銀行推手機號碼轉帳免手續費優惠

2019-08-13 11:53

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

國票金動向 備受關注

2019-08-12 23:26

AI助攻 先進製程需求大

2019-08-12 23:29

基本工資調漲將定案 104調查：無法直接改善低薪

2019-08-13 12:35

台橡出脫高鐵股 解任董事

2019-08-12 23:27

陳其邁盯橋頭科學園區 籌設計畫擬9月13日前報政院核定

2019-08-12 21:45

金融業資料 可放境外雲端

2019-08-12 23:56

統一超 7月業績飆新高

2019-08-12 23:33

佳世達三箭齊發 集團再添三成員

2019-08-12 23:21

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top