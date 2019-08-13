你線上開戶了嗎？金管會：數位存款帳戶首衝破200萬戶

2019-08-13 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



純網銀效應，金管會今（13）日公布數位存款帳戶最新統計，到今年6月底止，數位存款帳戶首度衝破200萬戶，達233.8萬戶，比去年底增加55%，用其他銀行行信用卡或存款就可開戶的第三類帳戶，更首度躍升第一名。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到今年6月底止，有25家銀行開辦數位存款帳戶業務，開戶數233.8萬戶，比去年底增加55%。

金管會在2015年10月備查銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」後，銀行從2015年底陸續推出線上開戶業務。

民眾開立存款帳戶，只要經過一定身分驗證程序，並上傳雙證件的影像檔，就可直接透過網路線上申辦。

數位存款帳戶依開戶安全等級，分三類，第一類是全新客戶透過自然人憑證，在線上開立。到今年6月底止，有77.1萬戶，三類中排名第二，開辦的銀行有21家。

第二類，是已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶。到今年6月底，有65.7萬戶，是目前三類帳戶中最少的，開辦的銀行有18家。

第三類，則是其他銀行的存款或信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶，在線上開立數位帳戶。到今年6月底有90.9萬戶，在三類中居冠，開辦的銀行有13家。

根據金管會資料，過去三類排名中，最多的是第一類，第三類則排名第二，但今年6月底，第三類首度躍升戶數最多的首位。

莊琇媛表示，第三類衝到第一名，可能跟加入財金公司認證機制的銀行愈來愈多有關；過去因第三類是使用他行存款、信用卡客戶資料，其他銀行可能比較不願提供，去年8月初開放透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制，進行身分驗證，就可開立第三類帳戶後，加速第三類的成長。

為迎戰純網銀，各銀行競相推動數位存款帳戶業務，包括透過提高存款利率、優惠等行銷手法，爭取客戶，對於是否有不當競爭，莊琇媛表示，目前都在觀察中，尚未看到有不當競爭的情況。