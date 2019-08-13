查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



位於敦化南路與市民大道口的富邦人壽大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 金管會今（13）日一口氣對富邦人壽及保誠人壽分別開罰120萬元及110萬元，並處三項及七項糾正，主要是違反保險法及洗錢防制法等相關規定。

金管會表示，富邦人壽的缺失有五大項，包括第一，公司網路ｅ方便資料庫，未依內部規範將要保人的信用卡號、有效期限加密儲存。

第二，公司辦理應用系統開發、維護、安全檢測作業有欠妥適，漏洞風險評估及修補作業欠確實，有礙健全經營之虞。

第三，公司辦理資料異動相關作業，對於有權登入資料庫變更資料者，因作業處理不當，致未傳送資料庫存取紀錄日報表供主管及相關人員覆核，有礙健全經營之虞。

第四，公司行動應用程式APP及網路投保系統的安全設計有妥適，有礙健全經營之虞。

第五，公司應用程式密碼安全性設計，有未依所訂內部規範設計情事。

至於保誠人壽的缺失，則有十項，包括第一，公司對於客戶定期審查作業，未明訂作業規範，做為遵循依據。

第二，公司辦理自行查核作業，經查有未定期將營業單位自行查核辦理情形列入績效評估情事。

第三，公司對外匯價格變動準備金的計算，有因計算公式錯誤，致外匯價格變動準備金提存錯誤情事。

第四，公司辦理法人投保案件，相關核保及契約變更作業有欠妥情事。

第五，公司辦理解約金及滿期金給付作業，給付對象為法人的案件，未辨識實質受益人並執行姓名檢核確認身分情事。

第六，公司辦理利害關係人資料建檔及填報作業，經查有欠妥情事。

第七，辦理自行查核作業，經查有業務單位辦理自行查核作業，查核深度及廣度有待加強。

第八，公司僅就「高」以上風險等級系統弱點評估是否有修補必要，對其他風險等級弱點則未有相關控管機制。

第九，公司現行對含個資的電子郵件外寄管理有疏漏情事。

第十，公司尚未對電子商務服務系統的外部網路入侵，及非法或異常使用行為所致的個資外洩情境，研擬演練計畫進行演練及檢討改善。