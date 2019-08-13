央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（13）日標售10年期公債250億元，得標利率0.64%為歷史新低水準，與6月底標售的同年期公債相較，得標利率下跌5個基本點。圖／路透 分享 facebook 國際黑天鵝滿天飛，全球中央銀行掀降息潮，金融市場對我國央行跟進降息的預期明顯升溫，中央銀行今（13）日標售10年期公債250億元，得標利率0.64%為歷史新低水準，與6月底標售的同年期公債相較，得標利率下跌5個基本點。

10年公債標售結果優於預期，反映在次級市場的買盤追價上，10年債殖利率應聲下跌，終場收在0.634%，下跌1.74個基本點，距離三年前的歷史新低0.625%，剩下不到1個基本點，最快今日就會跌破。

央行貼放利率連12凍，公債殖利率卻挑戰三年前央行啟動降息循環後締造的歷史低點，對此，債券交易員指出，國際黑天鵝滿天飛，美債利率持續走跌，再加上IRS利率不斷破底，降息預期持續在市場上發酵，儘管利率已逼近歷史低點，但近期市場避險情緒高漲，在全球利率紛紛創下新低的情況下，台債市場也難置身事外，因此，最快今天就可能「破底」，並持續向0.6%靠攏。

央行資料顯示，今日得標行業，銀行占59%、票券6%，壽險檯面上沒買到，實際上證券商買進的35%裡，有不少為壽險業者的委標單。

「從IRS的跌幅觀察，金融市場押寶央行9月會降息，而且利率還不只半碼」，資深債券交易員說，但若台灣經濟成長率仍能維持2%以上，加上台商資金回流，成為提振台灣景氣的一帖良藥，央行9月就不用急著降息。

不過，公債殖利率逼近歷史新低，是否可能近關情卻、逆勢彈升？交易員說，目前所有的國際因素都有利債券價格上漲，且台債還有籌碼稀少因素，歷史低點遲早會被突破。

至於央行9月是否調降利率，「先觀察主計總處的經濟成長預估值是否能保2，接著再看其他國際因素」，券商主管說。

央行今日標售10年期公債，得標利率低於市場預期的0.65%，為10年債標售歷史新低紀錄。在次級市場上，歷史低點是2016年8月19日盤中的0.6251%，當時央行為刺激景氣，在2015年9月底至2016年6月底，連四季調降利率，央行貼放利率自1.875%跌至1.375%，並一直維持至今。