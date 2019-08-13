交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



元大銀行。聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影 分享 facebook 金管會表示，元大銀行辦理資訊作業發生疏失，導致部分錄音資料滅失，有未確實執行內部控制制度的缺失，因此，依法處200萬元罰鍰。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，原大眾銀行（已在去年1月1日併入元大銀行）對於部分錄音檔未完整備份，而元大銀行在合併移交時，未就該錄音備份檔抽核調聽，以確認移交資料完整性。

之後在去年9月銷毀儲存上述原始錄音系統的機器設備時，也未進行備份資料完整性確認，致原大眾商業銀行部分錄音資料未完整備份即予銷毀，元大銀行資訊作業的風險管理核欠妥適，內控有缺失。

莊琇媛表示，此案主要是客戶對金融商品課稅有疑慮，打電話問理專，理專說明之後，理專擔心跟客戶講錯，想去調閱錄音檔，結果發現當初的備份檔沒有這個檔案，而原始檔也已經銷毀，元大於是主動向金管會作重大偶發事件通報。

莊琇媛表示，原始錄音檔是存在機器裡（電腦），備份檔是用USB，因電腦維護成本高，所以銷毀電腦的原始檔，保留備份檔。

金管會表示，從2012年到2017年資料，備份檔都不完整，因此，金管會已要求元大，若客戶在這段期交易有疑義，可能調不到錄音檔時，要加強對客戶的保障。