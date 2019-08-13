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反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

「反送中」對香港業務目前沒影響？中信金總座這麼說

2019-08-13 17:06經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中信金控總經理吳一揆。記者陳怡慈/攝影
中信金控總經理吳一揆。記者陳怡慈/攝影
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香港反送中」運動持續，中信金控總經理吳一揆今（13）日下午在法說會上表示，中國信託銀行香港分行並沒有經營零售業務，該行客戶多為以香港做為資金調度中心的大陸台商，「反送中」對大陸台商來講影響很小，所以應該是像金管會主委顧立雄講的，所有台資銀行應該都不會受到影響。

外界關注香港的金融中心地位，吳一揆表示，中信銀行目前還沒有因為「反送中」而開始轉而重視新加坡分行，目前還沒有這樣的考量、還沒有做這樣的動作，「畢竟所有台商過去出去的時候，都還是以香港為base（基地），不管資金調度，或支應整個大陸的業務，絕大部分都會以香港這塊地方為主」。

吳一揆表示，「反送中」發生以來，中信銀行香港分行的員工與同仁的差勤都很正常，並沒有受到任何影響。香港網軍預計在8月16日進行的活動是鼓勵所有香港民眾去提港幣換美金，中信香港分行並沒有經營零售業務，而且存款幣別80%都是美金，因而不受影響。

吳一揆表示，中信金最近一次董事會，有位獨立董事從香港來（註：豐隆保險亞洲獨立非執行董事劉長春），他在香港金融界相當的久，退休後到中信金當獨董。

從劉長春的觀察，「目前為止，並沒有報載，外商公司準備往別的地方遷了的現象」。

吳一揆表示，如果香港的動盪只是一時的，估計可以很快恢復；但如果延續下去，由於現在已經將近十個星期了，再往下走，香港的經濟面會受到影響，包括香港做為亞洲金融中心的地位。大家都會思考，當動盪持續性的發生，對所有駐港機構，外資機構來講，會是值得思考的一件事情。

「反送中」運動目前還未衝擊台資銀行在香港的業務，不過，對香港在經濟方面的影響，已經浮現。

吳一揆表示，高盛集團剛發表報告，香港去年GDP（國內生產毛額）年增率平均為3.1%，今年第1季是1.3%，第2季是負的，上半年平均大概0.6%，高盛預測如果動盪情況持續，香港今年下半年的經濟成長率可能零成長，「今年全年只有0.3%而已」，整個經濟面的影響相當的大。

吳一揆表示，任何政府都不會希望這樣的現象延續下去，對經濟面的傷害太大了，相信香港政府會有些做為。

香港中信金控吳一揆反送中

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