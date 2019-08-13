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香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

香港醞釀816金融抗爭活動，中信金總經理吳一揆表示，對台資銀行香港分行不至於造成...
香港醞釀816金融抗爭活動，中信金總經理吳一揆表示，對台資銀行香港分行不至於造成影響。圖/仝澤蓉攝影
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香港反送中抗議活動越演越烈，有香港網友串連，發動8月16日銀行大擠兌活動，香港向來是國銀海外布局最重要的市場，中信金控總經理吳一揆表示，由於香港分行沒有經營零售業務，不會受到影響，相信所有國銀香港分行也都不會有影響。

台資銀行在香港以經營企金業務為主，吳一揆在今天中信金法說會時表示，目前反送中行動對中信在香港分行業務和員工作息都沒有影響，依然正常運作。

至於反送中是否影響香港亞洲金融中心地位？是否有外資逃離或是移出香港？吳一揆表示，目前還看不出來。

香港中信金控吳一揆

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