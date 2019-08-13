境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控資深副總邱雅玲。記者陳怡慈／攝影 分享 facebook

中信金控今（13）日下午舉行法說會，中信金資深副總邱雅玲表示，境外資金匯回專法（制定境外資金匯回管理運用及課稅條例）實施後，政府預估可吸引新台幣9,000億元資金回台，按此數字估算，約可帶來100億元的財富管理商機。

邱雅玲解釋，境外資金匯回存入專戶時，第一年須繳8%的稅，繳完稅後，剩下的92%可在25%限額內，存入專戶從事金融投資，據此估算，可從事金融投資的本金大約2,000億元。

把這2,000億元，再乘上約5%的財富管理手續費佣收率，因境外資金匯回而帶動的財富管理手續費收入，規模大約1,00億元。

邱雅玲表示，25%的限額比率，專法已經明訂，財富管理業者希望爭取的是，多一點投資項目的開放，例如，目前准許投資的標的為境內基金，業界希望政府多開放一點境外的商品。

邱雅玲說，中國信託商業銀行身為國內財富管理領導品牌，不會放過境外資金匯回的商機，中信銀內部有稅務專家等團隊，已針對有海外資產、境外公司的客戶，探詢其需求。

中信金控（不含人壽子公司）今年上半年財富管理手續費收入72.05億元、年增2.2%，邱雅玲表示，下半年估計有5%左右的成長，會比上半年來得好一些。

據此估算，中信金下半年財管手收有機會上衝至76.51億元。

邱雅玲說，境外資金匯回專法才實施不久，中信金下半年的5%成長力道，涵蓋多少境外資金匯回的部分，尚無具體數字可以報告。