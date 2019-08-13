用手機調頭寸！簡單三步驟完成申貸 24小時服務不打烊

2019-08-13 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



圖為凱基銀行與中華電信攜手合作，利用手機門號做身分認證，不僅能辦信用卡，甚至還能辦貸款，建立在銀行「信用」的第一步。圖／業者提供 分享 facebook

金融科技時代來臨，「手機並非萬能，但沒有手機萬萬不能」。台北富邦銀行觀察，手機逐漸成為民眾緊急調頭寸倚重的管道，根據內部統計，北富銀手機線上申貸平台在推出後廣受市場好評，撥貸件數與金額年年穩定成長，至今年第2季，透過手機線上申貸的件數相較使用電腦線上申貸及透過書面申貸，占比已突破50%，且累計撥貸金額突破百億大關。

為協助更多民眾有效率調度、管理資金，北富銀推出「手機新好貸」升級服務，開放其他銀行的客戶使用手機線上申辦信貸，只要簡單三步驟，就能線上完成申貸，24小時服務不打烊，資金輕鬆到手。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，「金融即生活，生活即金融」已是現在進行式，手機的普及促使大量的數位金融服務快速攻佔生活的每個角落，帶動社會大眾對數位金融服務的接受度，以北富銀手機線上申貸服務為例，不僅今年第2季撥貸件數占比突破50%，今年上半年的撥貸金額，也比去年同期成長53%，下半年再推出「手機新好貸」擴大服務客群，可望將手機線上申貸業務推向新高點。

「手機新好貸」申辦信貸的流程相當簡單，不論是北富銀的信用卡、存款、貸款客戶，或是其他銀行的存款客戶，只要在線上申貸平台完成簡易身分認證，即可線上填寫申請資料及上傳申貸所需的薪資收入文件，最快一個營業日內就會完成核貸。

其中，他行客戶的身分認證方式跟北富銀既有客戶一樣很快速、簡便，只要在線上輸入他行存款帳號及在他行留存的手機號碼，經手機簡訊驗證身分無誤後，即可線上填寫申請資料，免跑分行，動動手指立即享受手機申貸的即時與便利。

配合新服務上線，北富銀即日起推出限時的「手機新好貸，優惠自由選」專案，九月底前凡有資金需求的上班族與自營業主，不論是否為北富銀客戶，都能透過線上申辦信貸，自由選擇優惠方案（三擇一），三項優惠方案包括：前三期固定利率0.88%、帳管費0元、前三期固定利率1.88%且帳管費減免3,000元，額度最高可貸300萬元，貸款期間最長七年，讓您手頭資金運用更靈活。