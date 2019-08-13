銀行帳號很難記？銀行推手機號碼轉帳免手續費優惠

2019-08-13 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



進行轉帳時，總是記不住落落長的銀行帳號嗎？為解決客戶在轉帳時背不出和輸錯帳號的困擾，國泰世華銀行與台新銀聯手推出「手機號碼就是銀行帳號」活動，即日起至10月15日前，雙方客戶透過行動銀行App以手機號碼跨行互轉，即享免手續費優惠。

今年「手機號碼就是銀行帳號」服務推出後，受到廣大客戶肯定，只要透過國泰世華ATM、行動銀行App或是網路銀行即可進行綁定，操作簡單快速；綁定後，收款人只需提供手機號碼，付款人輸入該手機號碼就能完成轉帳，省下記一長串銀行帳號的麻煩。

為了鼓勵客戶用手機號碼綁定銀行帳號，體驗更便利的數位金融服務，國泰世華銀行和台新銀行共同舉辦跨行互轉免手續費活動，即日起至10月15日雙方客戶透過行動銀行App或KOKO App，搭配用手機號碼綁銀行帳戶跨行轉帳，即享免手續費優惠！例如：國泰世華銀行用戶使用行動銀行App進行轉帳，收款帳號輸入台新銀行已綁定之手機號碼，即享免手續費優惠。

此外，活動期間「首次」透過國泰世華ATM、行動銀行App或是網路銀行將手機號碼綁定國泰世華銀行帳號，國泰世華客戶還可參加「亞洲萬里通」里數抽獎，有機會抽中最多20,000里數，等於賺一趟台北東京來回機票。

國泰世華ATM全台布點已逾4,000台，打造密集自動化服務網，國泰世華客戶將手機號碼綁定帳號後，不僅可降低輸入錯誤的風險，轉帳更快速；同時，還可於國泰世華全台ATM進行「無卡存款」，輸入手機號碼就能輕鬆存款，省去臨櫃的等候時間。

此外，國泰世華更首創結合LINE就能於ATM無卡提款的服務；加入國泰世華銀行的LINE官方帳號，完成個人化服務申請及ATM無卡提款密碼設定後，免帶金融卡就能完成提款。近期服務再次升級，完成LINE個人化綁定的用戶，於國泰世華ATM進行插卡交易後獲得的多元優惠券可選擇傳送至LINE儲存，收納更方便，只要一機在手優惠好康不漏接。