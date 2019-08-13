金控股東持股透明化 2020年第2季前須申報

2019-08-13 10:54 中央社 台北13日電



金管會推動金控股東持股透明化，所有大股東必須在2020年第2季前完成申報。金管會主委顧立雄表示，過去陸續與銀行負責人訪談時，已有大股東依要求申報持股，但都沒有新增超過10%的大股東。

金融監督管理委員會主委顧立雄上任力推金控、銀行股權透明化行動的目的，主要是為了要透過辨識大股東持股結構，促進金融機構股權透明化。顧立雄昨天出席活動時表示，金控及銀行股東持股透明行動方案將在8月下旬開始法規預告，今年底前預告期滿，預計2020年開始實施。

顧立雄指出，過去陸續與銀行負責人訪談時，已有大股東依金管會的要求申報持股，目前有大股東持股略有增減，但都沒有因此新增超過10%大股東，也沒達到25%或50%需要重新申報門檻的案例。

顧立雄說，今年底預告期滿後，會給予半年申報緩衝期，預計2020年第2季前，如果有超過持股比重的，都要向金管會申報完畢。

據金管會先前公布的資料顯示，金控持股不到10%大股東僅中信金、開發金、玉山金和台新金。

另外，金管會推動金控家族持股透明化方案後，台新金依此將關係人的投資公司申報後，台新金大股東當時已申報握有台新金超過10%，顧立雄也表示，其餘至今尚未有再超過10%的大股東。