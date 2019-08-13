親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

人幣中間價下調115點 創12年來新低

2019-08-13 10:38聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民幣兌美元中間價報7.0326，較上日報7.0211，下調115點或0.16%，連續第9日下調，創2008年3月25日以來新低。

中間價較上日下午4時30分收市7.0679，高353點；較上日晚上11時30分夜盤收市7.0585，高259點。

人民銀行公開市場今日進行600億元(人民幣．下同)的7天期逆回購操作。

今日無逆回購到期，單日實現等額淨投放。

據路透統計，本周公開市場無逆回購到期，但周四(15日)有3830億元MLF(中期借貸便利)到期。

人民幣兌美元中間價報7.0326，連續第9日下調，創2008年3月25日以來新低...
人民幣兌美元中間價報7.0326，連續第9日下調，創2008年3月25日以來新低。（華爾街日報資料照片）
分享

人民幣人民銀行

相關新聞

金控股東持股透明化 2020年第2季前須申報

2019-08-13 10:54

全球股震 多元資產保護性佳

2019-08-13 09:04

貿易衝突延燒 高收債暫失血

2019-08-13 09:03

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

純網銀併實體銀行 顧立雄：沒開放

2019-08-13 00:44

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

債市走多 大咖收益豐厚

2019-08-12 23:58

押寶降息 IRS出現負斜率

2019-08-12 23:58

國銀衝數位帳戶 優利搶客

2019-08-12 23:57

金融業資料 可放境外雲端

2019-08-12 23:56

金控股權透明化 明年申報

2019-08-12 23:56

華銀新南向 越印拓版圖

2019-08-12 23:55

台產 前七月每股賺1.5元

2019-08-12 23:55

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

國票金動向 備受關注

2019-08-12 23:26

數位帳戶綁自家信用卡 擴大生態圈

2019-08-12 23:18

新台幣區間波動貶3.7分 短線走勢偏貶

2019-08-12 19:10

支持中華足球健兒 華南銀捐300萬元訓練經費！

2019-08-12 17:45

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

公司治理獲肯定 元大金列社會責任新興市場指數成分股

2019-08-12 17:09

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

新台幣貶3.7分 收31.400元

2019-08-12 16:33

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17

早盤貶3.7分開出！盤整後拉回 新台幣續走補漲行情

2019-08-12 14:41

雲端時代 百貨也有「得來速」

2019-08-12 14:41

百貨商戰 行動支付拚上線

2019-08-12 14:41

專家：人民幣貶勢有望趨緩

2019-08-12 14:28

投保前應詳閱保單條款 金管會提醒3重點

2019-08-12 11:43

劉憶如談純網銀 具二利基、二劣勢

2019-08-09 03:26

名家觀點／純網銀的未來在虛實整合

2019-08-09 03:21

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

想要保險賠好賠滿？一定要確認保單「這一點」

2019-08-13 09:00

股息入帳 金控7月獲利增九成

2019-08-13 00:06

高鐵之母徹底切割！殷琪掰了高鐵 提早出脫持股

2019-08-12 23:53

投資經營高鐵多年 大陸工程內部人士稱：就是白忙了一場

2019-08-12 23:22

蘋果拚Micro LED 台系鏈吃甜

2019-08-13 00:42

擔任主婚人可請兩天假 中鋼員工好幸福

2019-08-12 22:07

和泰車好威 上半年賺一股本

2019-08-12 23:35

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

免帶錢包！全台主要百貨行動支付拚年底前全面上線

2019-08-12 17:56

6月總薪資驚見負成長 廠商減發獎金

2019-08-13 00:22

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

韓扶植面板明年預算調高十倍 9月起將日本移出白名單

2019-08-13 00:14

大同集團第四代斥資逾37億板橋搶地 規劃中小坪數住宅案

2019-08-13 00:45

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

金價漲破1500美元 專家：長線看好衝1700美元

2019-08-12 21:15

新美齊攜手中石化 擬砸37億獵湳雅夜市土地

2019-08-12 20:21

蘋果布局Micro LED 背光模組廠營運添變數

2019-08-13 00:42

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

美國加徵中國關稅 佳世達返台生產液晶顯示器

2019-08-12 18:41

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

職場的說話術：學習鬼谷子五句口訣

2019-08-12 22:56

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

中信、北富銀 債券操作不同調

2019-08-13 00:03

顧立雄：純網銀禁併實體銀行

2019-08-12 23:31

代重病者領錢 要留憑證

2019-08-12 22:50

香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35

名家觀點／純網銀新物種帶來的挑戰

2019-08-13 01:59

聯準會降息 鎖住美元高利趁現在

2019-08-12 13:08

IRS驚見負斜率 代表交易員押寶央行9月將降息

2019-08-12 19:53

台積轉旺 本月拚千億元

2019-08-12 23:31

由田董座：美中貿易戰影響不大 客戶訂單更集中

2019-08-12 14:53

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

佳世達揭曉Q2財報 連兩季毛利率創高

2019-08-12 14:30

基亞搶攻大陸細胞治療市場 強強聯手成立合資公司

2019-08-12 19:23

壽險金控 表現比預期好

2019-08-12 23:58

新台幣區間波動貶3.7分 短線走勢偏貶

2019-08-12 19:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top