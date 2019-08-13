全球股震 多元資產保護性佳

2019-08-13 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美中貿易衝突再次升級，雙方和解時程可能再拉長，美股主要指數受到衝擊上周多呈收跌；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球除拉丁美洲市場流出狀況略微減緩外，其餘地區資金流出多較前一周為加劇，反映市場持續升溫的避險情緒。

安聯投信表示，美中貿易戰持續延燒，人民幣兌美元在上周跌破7元心理關卡，兩國間緊張氣氛衝擊美股上周表現，美股於上周四雖有出現一波反彈，四大指數周五仍以下跌作收，其中以費城半導體指數受到衝擊較大；在其他市場部分，由於英國新政府在脫歐方面態度強硬，泛歐600指數單周走跌，亞洲與新興市場則因日韓貿易爭端與人民幣走跌影響，日本東證與MSCI新興市場指數也皆呈跌勢，各地股市皆經歷了震盪較大的一周。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶指出，在美國宣布對中國輸美商品加徵新一輪關稅後，中國商務部回應將暫停購買美國農產品，而後美國也將中國列為「貨幣操縱國」，並在7日宣布禁止美國政府單位向包括華為在內的數家中國企業採購電信及監視設備，市場原本預期在6月底G20峰會後可以稍微和緩的情緒，再度轉為保守及擔憂。

謝佳伶表示，在貿易戰升級的影響下，全球主要股市首當其衝，經歷了上沖下洗的一周。進一步觀察，川普總統發言讓全球資本市場瞬息萬變，資金往往在相關重大訊息出現當下為避險離開股市，而在股市經過修正拉回、評價合理後又會開始回流，帶來反彈，如此多空訊息交錯、資金流動快速變化的狀況，也使投資操作的難度也大大增加。

面對日趨複雜、難以預料的國際政經局勢，謝佳伶建議投資人與其押寶單一資產，或為了避險或跟漲而頻繁來回挪移資金，不如以具高息收的高收益債、具成長潛力的成長股，及可在股債市場間靈活切換的可轉債所組成的多元資產作為核心配置，達成既有避險抗震效果，又不錯過回彈漲勢、抓住收益的平衡組合。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易爭端升級上周持續為台股帶來波動，然而短期上除因有政府資金的進場護盤外，部分台灣企業有望受惠於中國廠商供應鏈去美化趨勢，此波關稅戰帶來的衝擊力道已不若去年嚴重。

廖哲宏分析，雖然短線上雜音仍多，但如5G及其周邊供應鏈等產業長線發展趨勢仍未改變，建議可在市場出現修正時伺機布局，然而若美中貿易衝突持續或擴大，未來外資資金的動向，以及或可能出現的全球經濟實質走緩情形，仍需多加留意，建議投資人可持續定期定額參與台股行情。