貿易衝突延燒 高收債暫失血

2019-08-13 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美中貿易戰與人民幣貶值可能帶來的貨幣戰隱憂，衝擊了市場，從風險性資產流出的資金進入公債避險，推升全球政府債券持續上揚；從資金流向的角度觀察，高收益債及新興市場債上周資金皆呈流出，投資等級債則是受惠於市場避險情緒，吸金達18.6億美元。

安聯投信指出，上周市場避險情緒受到美中貿易戰再度緊張而升溫，債券中的風險性資產如全球高收益債受到衝擊下跌，全球政府債券則是延續數周前漲勢，單周上漲0.63%。

在歐洲市場部分，由於即將公布的德國GDP預期不佳，加上英國無協議脫歐機率增加，市場預期歐洲央行將於9月降息救市，德國10年期公債殖利率上周再度下探，收在-0.58%，歐洲各國負利率債券市值持續增加。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，儘管美中貿易爭端升級對全球都帶來影響，但由於有Fed的預防性降息支撐以及仍然強勁的勞動市場表現，美國經濟受到衝擊的程度相對較小，相關資產表現也較為穩定。

此外，貿易戰自去年發展至今，因川普總統相關發言往往難以預料，使得貿易戰未來的發展及走向更不易掌握，在緊張情勢隨時可能升高的這段期間，建議仍應以相對強勢的美國資產為核心。

謝佳伶分析，貿易戰再次升級，全球央行吹起「寬鬆風」，此時大量湧入公債的避險資金使其殖利率持續下探，其中具指標性值的美國10年期公債殖利率在上周跌至1.74%，使得投資人可以從中獲取息收報酬的空間逐漸減少。

此外，在藉由購入公債避險的此時，也應適時注意進場價格，避免過度追高。

與公債相比，高收益債雖有較高的息收與成長空間，在波動及利率風險上卻常使投資人卻步，對此謝佳伶指出，相較於其他高收益債券，美國短年期高收益債因存續期短、評等多在高收益債中的前段（B、BB級），且許多發行的美國企業信評良好、近來獲利表現多優於預期，使得美國短年期高收益債成為此時既可提供較佳收益，也可兼顧良好風險控管的資金避風港。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，相較於成熟市場，新興市場雖較易出現波動，然而在全球逐漸邁入低息收的收益高原期，只要注意控管品質，新興市場中仍有機會找到具更佳收益且風險溫和的優質資產。

綜觀新興市場資產，亞洲高收益債擁有較其餘區域同級債券更佳的收益機會，且基本面在亞洲政府的政策支持下，也較其他新興地區市場更為穩健。

從籌碼面來看，亞債市場資金來源多為區域內在地資金長期持有，在全球資金受到波動快速流動轉換的同時，受到的影響相對較小。

陳宜平指出，新興亞洲國家央行紛紛調降國內利率，繼印尼與韓國央行在7月下旬分別實施降息後，印度與泰國央行上周也宣布調降基礎利率，相關寬鬆的貨幣政策除了讓更多資金活水注入亞洲資本市場，企業在獲取及償還資金上更加容易，藉此維持債券更溫和的違約率，進而利於亞洲債市的發展，故建議在波動頻傳、收益難尋的此刻，可將亞洲高收益債適時加入配置，在強化資產防護力的同時，尋找更高的收益。