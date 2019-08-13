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純網銀併實體銀行 顧立雄：沒開放

2019-08-13 00:44聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄說，不開放純網銀併購實體銀行。圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄說，不開放純網銀併購實體銀行。圖／聯合報系資料照片
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金管會上月底發出三張純網銀執照，最快明年台灣首家純網銀將問世。針對行政院前院長陳冲日前說，未來純網銀會去併實體銀行，或實體銀行會併純網銀，因為虛實整合才有商機，金管會主委顧立雄昨天表示，「純網銀不能併購實體銀行，也不能被實體銀行併購，我們（金管會）沒有要開放的計畫。」

金管會發出三張純網銀執照，但陳冲指出，把純網銀當機構來發給執照，希望純網銀發揮「鯰魚效應」，但恐讓銀行業惡性競爭問題更嚴重，未來純網銀會去併實體銀行，或者實體銀行會併純網銀。

顧立雄回應說，純網銀不能併購實體銀行，也不能被實體銀行併購。他表示，純網銀與實體銀行間相互併購，就違反當初開放純網銀的目的，純網銀應該要在沒有實體分行的情況下進行業務，如果跟實體銀行併購，就跟一般銀行沒有什麼兩樣。

至於是否容許純網銀之間的合併？顧立雄說：「我沒有排除這樣的可能性。」他認為要看未來三家純網銀的營運狀況而定，目前三家純網銀都各有發展利基，短期內還看不出有併購的急迫性，但若未來純網銀發展營運上有一些狀況，不能完全排除有互相併購的可能性，但金管會對純網銀的經營，仍優先以大股東增資為首要選項，而不是採相互併購。

另針對目前轉投資純網銀的金控，金控旗下已經有一家實體銀行跟一家純網銀，是否還能併購另一家實體銀行？顧立雄說，以金控設立目的來講，理論上有其可能性，但金管會是否反對要從個案來看，要採個案審酌。

顧立雄行政院網銀併購金管會銀行業

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