行動支付加速雲端百貨成長 估五年後線上業績超越線下

2019-08-12 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院指出，待全台各主要百貨APP Pay（行動支付）拚今年底全部上線後，肯定會明顯加速國內百貨業的線上交易量，百貨商戰將正式從地面打到雲端，預計最快5年後就會出現「雲端百貨」的線上業績將超越線下業績的黃金交叉點。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍進一步指出，未來台灣也將可能會有「百貨得來速」的出現。

李世珍以英國百年百貨Selfridges & Co.（塞爾福里奇百貨公司）為例， Selfridges & Co.每年約有1.6億人次造訪實體店面和網站，而該百貨已率全球百貨之先，推出了免下車取貨的「得來速」服務，讓每日16:00前完成網路訂購的民眾只要將車開到商場專屬車道，不用下車就會有專人將貨物親自送到車上。

不過，李世珍提醒，「APP要夠好用」，才會讓人想留下來，進一步才能夠產生消費行為，帶來業績。而所謂百貨APP好用的關鍵，則在於能夠解決消費者的「痛點」。

李世珍再以大名鼎鼎的巴黎老佛爺百貨（或譯：拉法葉百貨，Galeries Lafayette）為例，由於其每年來自全世界各地的觀光客相當多，該百貨APP不僅提供包含繁體中文在內的14種語言版本外，也推出「店鋪地理定位」，主要是為解決大部分顧客需要花費許多的時間在尋找心儀品牌的專櫃。

為了讓顧客在有限的時間內，逛到喜歡的品牌，並減少店內實體標示牌的成本，法國老佛爺在店內設置Wifi，並推出專屬自己的APP，讓顧客可以透過定位系統，立即找到相關店鋪的正確方位，也可為行動不便或攜帶兒童車的顧客規劃購物的最佳路線。

對於即將藉由行動支付全面帶動「雲端百貨」的消費新浪潮，李世珍也建議，超商有APP集點，現在百貨也可以做APP累點，超商的APP飲料寄杯做的相當成功，百貨也可以考慮做美食票券，餐廳有APP美食外送，百貨也可以做精品外送。