傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



外傳香港人將於16日發動銀行大擠兌，領走銀行存款，崩壞當地金融體系。新華社資料照片 分享 facebook 外傳香港人將於16日發動銀行大擠兌，領走銀行存款，崩壞當地金融體系。大型行庫高層主管說，短期對國銀在香港分行的影響不大，若逐漸擴大，影響企業主對香港的信心，開始大幅資金匯出，真正的影響才會開始。

行庫主管說，兩個月前港人發起反送中遊行時，就有緊盯香港分行資金流動情況，同時也要求香港分港同仁每日都要回報情況，至今資金流動性都屬正常，營運也尚未出現狀況，未來仍會持續緊盯。

至於港人發起擠兌活動，試圖崩壞香港的金融體系，行庫高層說，國銀在香港大多都是做企業金融放款，基本上不做個人戶的小額存款、消金業務，這起活動的影響不大，若活動成為「事實」且越來越多港人響應，讓企業主對香港失去信心，不把香港當作資金調度中心，對國銀影響層面才會很大。

另一位行庫高層說，政治會影響經濟與信心，由於全球許多資金都放在香港，將會關注資金是否有外移，目前都還在正常情況，沒有很明顯的波動，不過，因為香港是亞洲重要的金融中心，若外資開始撤離香港，衝擊就會顯現，香港分行的業務就要審慎評估風險。

據金管會統計，截至今年上半年，國銀對香港總曝險金額逾1兆元，以銀行業7,352億元最多。據悉，多數國銀在香港的分行幾乎都是承辦企金放款，對象除了台商，還有香港當地的大型且知名的企業，個人戶基本不承作。