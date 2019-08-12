公司治理獲肯定 元大金列社會責任新興市場指數成分股

2019-08-12 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



元大金控大樓。本報資料照片 分享 facebook 元大金控再次通過全球社會責任投資重要指標英國富時指數各項E(環境)、S(社會)、G(公司治理)審查，這也是元大集團自2017年首度成為富時指數新成員後，連續第三年入選「富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）」。

富時永續指數系列由富時指數公司於2001年7月開始編制，近年隨著市場對國際金融投資領域社會責任投資的蓬勃發展，「富時社會責任新興市場指數成分股」於2016年11月應運而生，該指數嚴格審核ESG準則，廣被市場參與者運用，目前成員包括台灣78家企業及全球539家公司，表現優異企業才能入選。

元大金控在「穩固核心、驅動成長」發展策略下，公司治理具體作為已獲多方肯定，包括2018年榮獲國際「財資雜誌」（The Asset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金奬；除了連續四年入選台灣永續指數成份股，在台灣證券交易所舉辦的第五屆「公司治理評鑑作業」亦獲得排名前5%之上市公司，躍進全球頂尖金融業行列。

元大金控表示，以成為「國際永續標竿企業」為願景，持續推動內部優化，因此成立隸屬董事會層級的「永續經營委員會」，下設「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」，2019年董事會更通過設置「提名委員會」，積極落實公司治理。

在環境友善上，今年2月舉行首屆「元大金控供應商CSR大會」推行責任採購供應鏈，攜手供應商同步落實企業社會責任。元大投信8月推出的「元大臺灣ESG永續ETF基金」，是國內首檔ESG主題ETF，將為市場帶來新經典也開啟ESG投資新指標，更為社會共榮盡一分心力。