富邦金前七月EPS 4.13元 榮登金控獲利雙冠王

2019-08-12 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



富邦金控今（12）日公布7月獲利，今年前七月，自結稅後純益422.33億元，每股盈餘4.13元，搶下金控獲利王寶座。

富邦金指出，受惠於主要子公司穩健的業績表現，以及現金股利的強力挹注，富邦金控7月自結稅前盈餘177.14億元、稅後純益145.64億元，累計今年前七月稅後純益422.33億元，每股盈餘(EPS)4.13元，為今年每股盈餘首度破突4元大關的金控業者，亦榮登累計稅後純益及EPS金控獲利雙冠王。

富邦金指出，子公司富邦人壽7月稅前盈餘129.06億，稅後純益為104.46億元，累計前七月稅後純益213.42億元，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻。今年前七月初年度保費收入（First Year Premium）達1,379億元，較去年同期成長26%；總保費收入（Total Premium）為3,641億元，較去年同期成長15%。

台北富邦銀行7月稅後純益23.62億元，較去年同期成長21%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前七月稅後純益134.28億元，較去年同期成長9%。北富銀資產品質維持穩健，2019年7月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為660%。

富邦產險7月稅後純益8.01億元，累計前七月稅後純益29.2億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。