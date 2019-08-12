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香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

香港反送中事件愈演愈烈，金融業在香港營運受關注。圖／聯合報系資料照片
香港反送中事件愈演愈烈，金融業在香港營運受關注。圖／聯合報系資料照片
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香港反送中事件愈演愈烈，金融業在香港營運受關注，金管會主委顧立雄今（12）日下午表示，金管會已持續關注曝險情況，目前為止，都未受到影響。

台灣金融業在香港有很多據點，尤其銀行，香港分行是獲利最好的海外市場，外界關注金融業有無受反送中事件影響？顧立雄下午出席活動受訪時表示，目前相關據點回報都未受到任何影響，金管會已持續關注曝險情況，若有受到任何影響，他們都會及時通報，目前為止都沒有受到影響。

至於有無擬訂備戰計畫？顧立雄說，目前通報尚未受到影響，會持續關注；曝險部位目前也沒有太大變化。

香港金管會金融業

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