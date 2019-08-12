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專家：人民幣貶勢有望趨緩

2019-08-12 14:28經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋12日發表人民幣市場周評指出，人民幣即期與中間價陸續貶破7元兌1美元，雖為後續貶值空間帶來想像，不過強於預期的中間價以及離岸央票發行等操作，令市場情緒趨於和緩。

另外，人行發言人阮健弘和外匯局發言人王春英雙雙在官媒上表示，外匯管理政策將繼續保持連續性和穩定性，並且由經濟基本面來決定均衡匯率水平。顯示現階段監管層維穩的意圖仍相當明確，並無意加速人民幣貶值走勢，短期人民幣貶值空間有限，預料將呈現橫盤緩貶的格局。

上周人民幣匯率走勢波動劇烈，在中間價跌破6.90元後，市場一度認為監管層對貶值持開放態度，隨即離岸人民幣貶破7元整數關卡，重貶近千點創811匯改後最大單日跌幅；加上美方隨後單方面將大陸列為匯率操縱國，迫使人民幣匯價繼續承壓。

不過顯然市場對於中間價持續走弱已有所預期，加上人行後續宣布將再度發行離岸央票的消息，帶動匯價小幅拉回。最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約1,224點，收在7.0984元，貶值幅度1.75%；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線貶值約1,218點，收在7.0623元，貶值幅度1.75%。

短期急貶對風險性資產確實會造成影響，但更重要的是市場信心，未來只要單邊大幅走貶的預期沒有形成，便不會造成恐慌性拋售。相反的，長期看來適度貶值不僅可以對沖關稅，只要總體經濟面保持穩固，反而有機會促進資本流入。

境內貨幣市場方面，資金面大致寬鬆，在人民幣貶值破7元後價格未有顯著波動，市場反應淡定；預計在月中稅期來臨前，寬鬆格局仍將延續。而在公開市場操作方面，上周無任何到期業務，人行亦稱銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，故已連續13日未進行任何操作。

至於境外市場，邁入月初資金面更顯充裕，CNH Hibor（離岸人民幣拆款利率）隔夜、一周的利率水平明顯走低，下滑35-40個基點；即便在人行宣布發行離岸央票一事後，也未見利率有反彈的跡象。

人民幣匯率。美聯社
人民幣匯率。美聯社
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