全球1000大銀行 中信銀躍148名

2019-08-11 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



「The Banker」公布中國信託銀行在今年全球一千大銀行中排名第一四八名，這也是台灣金融業首次名列全球前一五○強；圖為中信金控南港總部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國際知名財經權威雜誌「The Banker」最新公布今年全球一千大銀行排名，中國信託銀行排名第一四八名，較去年上升三名，連續三年穩居台灣銀行業龍頭地位，也是台灣金融業首次名列全球前一五○強。

中國信託銀行在二○一五年「The Banker」的全球一千大銀行名單，即以第一類資本規模獲選為台灣金融業中最高排名的銀行，今年的第一類資本達九十七點五二億美元，較去年成長一點五九億美元，資本適足率維持強健水準優異表現，全球排名提升至第一四八名。

中信銀表示，這顯見中信銀的業務營運績效、風險承受強度及永續發展能力已躋身國際級金融機構行列。

「The Banker」自一九七○年起評選全球一千大銀行，為目前全球唯一具系統性準則衡量各銀行營運規模及績效的榜單，其評選基礎主要依據第一類資本規模，今年榜單涵蓋一○一個國家、逾一二七○家銀行業者，並以總計超過兩千筆財務資料綜合評比，評選出全球一千大銀行排名，受到各國金融監管單位、國際金融業者及各產業管理階層高度重視。

中信金自二○一四年起連續五年入選摩根士丹利ＥＳＧ領導者指數，二○一六年起連續三年獲選為富時社會責任指數新興市場指數成分股，二○一七年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股及持續入選「新興市場指數」成分股，同年榮獲富比士評選全球兩千大企業。