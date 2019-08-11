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新手買保單 金管會提醒三件事

2019-08-11 14:37經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

許多保險爭議來自保戶未仔細閱讀保單條款內容，金管會提醒，應在投保前詳實閱讀保單條款的約定，對於不常接觸保險的消費者，金管會也提出三個建議重點。

金管會表示，保戶與保險公司雙方應遵守的權利義務，是透過保險契約來約定，在保險事故發生後，理賠也應依雙方簽訂的契約內容為依歸，因此，閱讀保險契約是保戶維護自身權益的第一步。

消費者可能不常接觸保險，金管會提出三個基本事項，讓消費者更容易掌握保險商品的重點。包括第一，掌握投保商品的主要性質。

依據保險法的分類，人身保險可分為人壽、傷害、健康及年金保險等四大類，各自滿足消費者各種不同的保障需求，因此投保前務必要優先瞭解所投保的保險性質，是否與自身需求相符。

此外，上述人壽及年金保險的設計，除「傳統型保險」外，也可設計為「投資型保險」，這類商品由保戶選擇投資標的，並自行承擔風險自負盈虧，商品名稱中通常會冠有「變額」或「投資連結」字眼，投保前更須特別留意自身是否能承擔相關投資風險。

第二，瞭解保險範圍（給付項目）、不保事項與除外責任。購買保險最重要的目的就是希望事故發生時能獲得保險給付的幫助，因此，對於保險範圍與給付項目務必要清楚理解。

一般來說，保單的保險商品名稱下方都會註明該商品涵蓋哪些給付項目，每一個給付項目都會有其對應的條款約定，這些條文務必要優先瞭解。

而不保事項與除外責任，是指保險契約不包括的危險，或保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免產生理賠爭議，也應充分瞭解。

第三，搭配商品簡介。為了便於向消費者解說，保險公司通常都有製作比較簡單易懂的商品簡介，這些簡介會使用較口語的文字搭配簡明的圖表，有助於消費者對保險商品獲得基本的概念與認識，看完商品簡介後再來閱讀保單條款就會相對容易許多。

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