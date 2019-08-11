殖利率倒掛！這類債券ETF爆紅吸金

2019-08-11 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



經濟衰退疑慮浮現，美國長短債殖利率一度嚴重倒掛，債券操盤人捨長債、買短債，帶動台股中的短債ETF規模暴增，尤其強勢美元計價的短天期美元債ETF，躍居鉅額交易新寵，推升整體短債ETF規模達1,500億元。

受到基金市場競爭和法人多元布局帶動，國內短債ETF在最早有1-3年期的美國公債ETF問市後，迄今又開展出短期大陸債、新興債ETF，涵蓋國人投資最常使用的美元及人民幣，券種類型也有一定的豐富度。

惟受到短債長期利率普遍不如長債，台股中的短債ETF久久不見起色，直到今年大陸債一度紅火，短期大陸債ETF急速膨脹；在近期又因為美國長短債的殖利率大幅度倒掛，短期美元債ETF一夕間炙手可熱。

證交所統計，7月底以來，大額投資人積極敲進指標的富邦美債1-3、元大美債1-3，這兩檔分別為台股第一、第二發行的1-3年期美國公債ETF，同時到近期才出現今年首次列名於鉅額交易名單；其後新光美債1-3、國泰5Y+新興債、國泰1-5Y高收債等，也出現大額交易。

合計7月底以來，FH美元信用債1-5Y、中信EM主權債0-5以及前述五檔短期美元債ETF，規模從598億元，暴增至770億元，兩周大增170多億元，計入人民幣計價的短債ETF、則增至1,573億元，較7月底的1,472億元增約百億元。

基金經理人表示，由於長短債殖利率屢屢走平而且倒掛幅度擴大，全球經濟衰退疑慮不斷升高，推動資金大舉加碼更有「利」可圖的短債。

若拉長時間到5月底和6月底，更有不少「先知」型的債券操盤手搶先布局，該兩個時點的短期美元債ETF，分別有332億元及495億元規模，等於相關基金幾乎每個月吸金百億元。