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金融業聘雇科技人才 突破7,600人

2019-08-09 15:07經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會統計金融業中負責金融科技相關業務員工數，2018年度共計有7,602人，占...
金管會統計金融業中負責金融科技相關業務員工數，2018年度共計有7,602人，占總員工人數比率為2.44%，相較2017年度的2.31%，增加0.13百分點。圖／金融業提供
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為推動普惠金融，金管會持續鼓勵國際金融科技創新及跨域合作之發展潮流，據金管會統計，2018年度金融業者投入金融科技發展總金額為117.3億元，平均每家業者投入3,936萬，較前一年成長52.4%，金管會預估今年將投入219.3億元，年成長率更高達86.9%。其中帶動相關就業人口超過7,600人，占比約2.44%。

金融監督管理委員會最新公布金融業投資金融科技的概況，2018年度投入金融科技經費合計新台幣117.3億元；其中仍以銀行業最積極，投入總金額79.3億元；保險業次之，也投入了27.1億元；至於證券期貨業與周邊單位則分別投資8.2億元與2.7億元。

金管會也預估，2019年度金融業還會再投入金融科技投資高達219.3億元，預計年成長率為86.9%；其中銀行業估143億元、保險業61.5億元、證券期貨業11.1億元及周邊單位3.6億元，幾乎每一個單位都有成長，以保險業的成長率將近127%最高，而預估銀行成長率仍維持在8成之上；

另外，金融科技也帶動相關新的職務與就業機會！金管會統計金融業中負責金融科技相關業務員工數，2018年度共計有7,602人，占總員工人數比率為2.44%，相較2017年度的2.31%，增加0.13百分點。其中銀行業5,544人、證券期貨業873人、保險業848人、周邊單位337人。

最後，金管會也統計金融業者與金融科技業者合作情形，2018年度金融業者與金融科技業者業務合作共107家，其中銀行業27家、證券期貨業49家、保險業25家、周邊單位6家，業務合作類型最多為大數據，其次依序為資安、AML／KYC、人工智慧、雲端服務、支付、智能理財、其他、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸、物聯網。

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