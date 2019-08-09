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利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

颱風部分縣市停班課 央行維持國際金融交易

2019-08-09 13:33聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

利奇馬颱風影響台灣，央行表示，相關主管及交易員皆來行上班，從事國際金融交易，並主動與銀行聯繫，必要時緊急提供外幣資金。

受到利奇馬颱風來襲影響，今天台灣部分地區宣布停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。

因國際金融市場持續營業，央行表示，相關主管及交易員來行上班，一方面從事國際金融交易，一方面也主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金的正常運作。

颱風央行停班停課
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