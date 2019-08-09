颱風部分縣市停班課 央行維持國際金融交易

2019-08-09 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



利奇馬颱風影響台灣，央行表示，相關主管及交易員皆來行上班，從事國際金融交易，並主動與銀行聯繫，必要時緊急提供外幣資金。

受到利奇馬颱風來襲影響，今天台灣部分地區宣布停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。

因國際金融市場持續營業，央行表示，相關主管及交易員來行上班，一方面從事國際金融交易，一方面也主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金的正常運作。