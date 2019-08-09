威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高

2019-08-09 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



連摃46期的「威力彩」，8月12日頭獎上看20.5億元，這是「威力彩」繼2015年9月14日於台北市士林區開出史上第二高28.7億元頭獎後，睽違近四年再次站上20億元大關。

如果一人獨得，將是「威力彩」史上第四高的單注頭獎獎金。

受到頭獎持續連摃、獎金飆近四年最高，民眾對彩券購買意願大大提升，全國各地投注站出現排隊人潮，彩券買氣倍增。

什麼是與「威力彩」頭獎最近的距離？以下二位與頭獎擦身而過的民眾最能體會箇中滋味。

「威力彩」7月25日的開獎結果，第一區的號碼為01、19、23、25、32、37；第二區的號碼為02，當期共開出四注貳獎，每注可抱走獎金319.6萬元。

根據台灣彩券的投注系統，抱走貳獎獎金的幸運兒中，有位民眾用自選方式花200元購買二注「威力彩」，該二注的第一區選擇的是相同的號碼，全都對中當期獎號，而第二區的號碼分別選擇了04以及06，未能對中第二區的開出獎號02，只能「含淚」抱走二注貳獎獎金639萬元，與當期頭獎獎金12.7億元擦身而過。

同樣的情況，也發生在8月5日，這位民眾同樣也是用自選的方式一次購買二注「威力彩」，二注全數對中第一區開出的六個獎號，但同樣皆未對中第二區的開出獎號，也只能抱走二注貳獎與當期頭獎獎金16.6億元說再見。

為避免發生同樣扼腕的情況，民眾可用包號方式將「威力彩」第二區01到08的號碼一次包下，假使對中第一區的六個號碼，除了可對中頭獎外，亦可一次囊括七注貳獎。

根據台灣彩券公司的資料統計，「威力彩」自2008年發行以來，共有四次頭獎在累積超過20億元以後才開出，這四次的開獎結果，有一次是二注均分，另外三次是一注獨得20億元以上的高額獎金。

這三位抱走鉅額頭獎的幸運兒中，有一位是自己購買，另外二位是與他人合資購買，想要多些中獎機會的民眾，趁著現在「威力彩」頭獎上看20.5億元近四年最高，不妨與親朋好友一起集資購買、發揮團結力量大的精神，共同圓夢趁現在。