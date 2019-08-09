恭喜！楊金龍首次拿下A級央行總裁評比榮耀

2019-08-09 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



環球金融雜誌每年針對主要國家中央銀行總裁進行評比，最新發布2019年全球央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍首次評比，即拿下最高榮耀的「A」級，創下歷屆總裁最佳成續，甚至在全球央行總裁來說，也相當罕見。

根據環球金融雜誌發布的2019年評比結果，全球有九位央行總裁拿A，除了楊金龍之外，其他還有韓國李柱烈（連續兩年拿A），澳大利亞的Philip Lowe、洪都拉斯的Wilfredo Cerrato、冰島的MarGuomundsson、科威特Mohammad Yousef Al-Hashel、黎巴嫩Riad Salameh、墨西哥的Alejandro Diaz de Leon、摩洛哥的Abdellatif Jouahri、俄國的Elvira Nabiullina。

另外，包括大陸人民銀行行長易綱和美國聯準會（Fed）主席鮑爾，也都是今年首次受評，易綱拿到的是C，鮑爾則是拿到A-。

根據環球金融雜誌的慣例，對主要央行總裁評比時對，新上任的總裁只要就任未滿1年，評比結果都會以「too early to say」（言之過早）來顯示，暫不會有成績；因此2018年楊金龍及易綱、鮑爾均上任未滿一年，沒有評比成績 。

根據央行總裁貨幣政策表現來評比，分為A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不不及格」；創下全球首位14A總裁榮耀前央行總裁彭淮南，在第一次評比時拿到的是C，前美國聯準會（Fed）主席葉倫第一年拿到A-，楊金龍則是第一次就拿到A。