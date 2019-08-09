楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

2019-08-09 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



環球金融雜誌（Global Finance）發布2019年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍在奪下最高的「A」級，超越中國大陸人行行長易綱的「C」，以及聯準會主席鮑爾的「A-」。楊金龍今（9）日上午受訪時謙遜表示，這是同仁共同努力的結果，未來還有進步空間，央行同仁將一本初衷繼續努力、繼續加油。

台灣金融市場今日颱風來襲休市一天，楊金龍仍照常到行加班，楊金龍說：「國際市場今天照常開市，我們還是要緊盯金融市場的交易。」

環球金融雜誌自1994年來，每年均會發布央行總裁評比，2019年的評比結果，共十位央行總裁奪下A，除楊金龍之外，韓國李柱烈也第二年奪下A級，其他八位，包括澳大利亞、洪都拉斯、冰島、科威特、黎巴嫩、俄羅斯、墨西哥、摩洛哥央行總裁也下最高等級。

其他主要國家央行今年也是首次評比的還有大陸人行行長易綱及美國聯準會（Fed）主席鮑爾，易綱拿到的C，鮑爾則是拿到A-。

回顧去年楊金龍及易綱、鮑爾均上任未滿一年，沒有評比成績，顯示為「too early to say」（言之過早），今年第一次受評，僅我國央行總裁楊金龍奪下最佳成績。

環球金融雜誌主要央行總裁評比，今年針對94個主要國家央行總裁，進行貨幣政策表現的評比，評分標準分為A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，評比標準為通貨膨脹控制、經濟成長、貨幣穩定與利率管理等指標。