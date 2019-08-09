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強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

颱風假打亂交易！票交所退票從寬處理措施看這裡

2019-08-09 10:21經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

因應利奇馬颱風來襲，突然放了一個颱風假，台灣票據交換所發布退票從寬處理措施。

今年8月9日受利奇馬颱風影響，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據本所訂定之「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理如下：

一、凡支票存款戶於8月9日、8月12日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖或由發票人贖回或提存備付款申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。

惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

二、支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，在此期間暫不因各該退票達三張而通報為拒絶往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

票交所表示，如8月9日以後仍受颱風影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。

颱風假金融業
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