手續費及海外收益亮眼 永豐金上半年獲利成長率衝第一

2019-08-08 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐金控今天舉行第二季法說會，總經理朱士廷表示，受惠於手續費收入及海外收益亮眼，今年上半年永豐金稅後盈餘64.9億元，年增36.3%，成長幅度在15家上市櫃金控中排名第一，外資持股比率突破30%。

永豐金控7月獲利已出爐，自結單月稅後盈餘15.11億元，累計1-7月稅後盈餘79.97億元。其中主要子公司永豐銀行7月稅後盈餘10.53億元，累計1-7月稅後盈餘66.53億元；永豐金證券7月稅後盈餘2.83億元，累計1-7月稅後盈餘10.92億元。

朱士廷表示，今年上半年獲利表現亮眼主要為手續費收入及海外收益都有不錯的表現，其中銀行的手續費收入較去年同期大幅成長了19.9%；此外，金控海外淨收益在法金放款與聯貸業務的帶動下，銀行越南、洛杉磯、香港分行都有兩成以上的成長，使得金控海外淨收益成長了15.8%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，上半年財富管理及放款手收分別成長17.3%與78.0%，手續費收入佔淨收益比重已由前兩年21%左右，提升至今年上半年約24%。海外業務積極擴展，主辦了兩件越南當地券商的聯貸案。

永豐金證券上半年稅後淨利8.1億元，較去年同期大幅成長264.2%，整體上半年獲利顯著成長。永豐金證券總經理江偉源表示，第二季經紀手續費收入與複委託手收顯著成長，帶動整體手續費淨收益較上季成長14.9%，永豐金證券複委託業務目前已穩居市場第二位，未來要繼續深耕，積極向上突破。