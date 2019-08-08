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投資不能像交響樂「等等等等」 達人解密目標到期債

2019-08-08 19:52經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

知名廣播主持人夏韻芬認為，台灣投資人很認真做功課也懂得多，但有時候卻會受到資訊太...
知名廣播主持人夏韻芬認為，台灣投資人很認真做功課也懂得多，但有時候卻會受到資訊太多、變數層出，導致焦慮而無所做為，不知如何下手投資。記者余承翰／攝影
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瀚亞投資8日舉辦投資趨勢論壇目標到期債、收益新解秘，透過瀚亞投資行銷長林長忠、永豐銀行財富管理處處長徐德里、知名廣播主持人夏韻芬以及基金達人羅際夫的四方對談，討論今年最熱門的目標到期債跟一般基金有什麼不同， 並將這類商品受到市場喜愛的關鍵密碼向投資人說明。

知名廣播主持人夏韻芬認為，台灣投資人很認真做功課也懂得多，但有時候卻會受到資訊太多、變數層出，導致焦慮而無所做為，不知如何下手投資。她更打趣的說投資不能跟交響樂一樣只是「等等等等」，因為不確定性永遠都存在。

永豐銀行財富金融處處長徐德里分享，過去十多年台灣投資人經歷了雷曼兄弟風暴、國際油價大跌、歐債危機、陸股崩盤、英國脫歐、川普當選，以及中美貿易戰等變數，從消息面來看似乎相當悲觀，然而拉回資本市場卻是多頭的10年。投資人在消息頻繁的環境當中，要如何規避市場風險，有時候靠自己的努力是不夠的，可以藉助專業投資團隊力量，幫助資產的累積。

基金達人羅際夫也針對目標到期基金、目標日期基金、目標風險基金的特色跟差異，與投資人剖析，雖然名稱相似但是實際上在投資策略、挑選標的以及理財用途都有其優勢，投資人應針對目前自身需求來挑選適合的投資商品。

瀚亞投資行銷長林長忠指出，台灣投資人在理財的訓練，大多是透過股票市場而來，可是若拉高從法人的角度來看，固定收益配置比重往往是相當高的，這些固定收益大多都是持有到期債券。交易型跟收益型商品都各有優勢，所以投資人心理應該要開兩個帳戶，將一部份心力投注在交易型商品，關心市場動並尋找進場跟出場的時點；另外一塊則可以藉由收益較固定且投資時間較明確的目標到期債商品，學習法人的智慧做資產規劃。

瀚亞投資總經理黃慧敏表示，投資市場改變很快，瀚亞也不斷創新跟成長，希望推出符合投資人需求、跟上投資環境的產品。很榮幸在今年初募集完第一檔3到6年目標到期債基金後，現在又能夠繼續跟永豐銀行合作，期許能成為彼此的助力，一同替投資人的財富把關。

永豐銀行英國脫歐國際油價
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