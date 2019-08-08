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純網銀如何競爭？行銷學者：靠消費鏈

2019-08-08 19:45台灣醒報 記者張元融╱台北報導

北威於8日舉辦《社群網路新經濟：臉書幣、STO、純網銀及現代行銷》論壇。（pho...
北威於8日舉辦《社群網路新經濟：臉書幣、STO、純網銀及現代行銷》論壇。（photo by張元融／台灣醒報）
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網銀如何發揮鯰魚效應，避免沙丁魚效應？北威《社群網路新經濟：臉書幣、STO、純網銀及現代行銷》論壇於8日邀請台大管理學院副院長謝明慧（行銷）、台大商學教授陳文華（純網銀）、清大科技法教授范建得等專家開講。謝明慧指出，金融專家在設計純網銀商品時，一定要貼合消費鏈，「不講蛋糕、講慶生；不講產品、講消費。」

短短半小時，陳文華就純網銀未來、適地化創新場景、純網銀生態系等提出概述。他認為，純網銀需要找一個「懂程式的金融白痴」當產品設計與作業流程顧問。而傳統銀行業面臨最大的威脅，正是在於所有的客戶和應用場景都抓在網際網路公司手上，他以大陸流行語「得屌絲者得天下」形容，未來純網銀鐵定是「得帳戶者得天下。」

關於3家皆入選，他指出，從金管會的角度，當然最在意Security（資訊安全），而樂天又敏銳地偵測到風向球，從日本請來資安長擔任台灣總裁，再加上樂天樂天股權結構清晰、既有食衣住行生態系，讓樂天排第1名入選。他含蓄的指出，從將來銀行的股權拼圖看，將來會有薪水不均的問題，發生電信業經理薪水不如金融業職員的情況。

范建得說，區塊鏈是沒有中央權威的情況下，對彼此的協同合作創造信任的「信任的機器」，具有加密資訊、點對點、去中心化等特色。而區塊鏈2.0的「以太坊」，則是區塊鏈加入金融合約，由代碼、程式組成，可在一定預設條件下自動執行合約，用於記錄股權、智慧財展權交易等。

「純網銀專家在創新時，要顧及我這種金融白癡！」謝明慧以行銷學的角度切入，她建議，商品設計端要把市場想像成一名金融白痴，貼合以消費者為核心出發的消費鏈（行銷學的場景、情境、脈絡）。她指出，要讓消費者變成購買代幣的顧客，須排除認知、需求、價格、使用與信任障礙；比方說，一定要讓顧客相信「我的錢不會被樂天偷走。」

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