不再創高！壽險業投資國際版債券餘額首見下滑

2019-08-08 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會限縮壽險業投資國際板債新規定去年底上路。本報資料照片 分享 facebook

金管會限縮壽險業投資國際板債新規定去年底上路，證期局與保險局今（8）日公布最新統計，7月國際板再添8檔發行、單月增加發行規模金額18點69億美元，折合新台幣約586億元，雖然壽險業仍是最大買主，但據保險局最新公布截至6月底壽險業累計投資在國際板的餘額已不再創新高，6月單月下滑527億元，首次見到衰退！

據金管會資料，國際板債發行在2016年攀上高峰，檔數達175檔、金額493.75億美元，但去年保險局要求保險業投資國際板可贖回時間不得低於五年，使得2017年櫃買國際板全年發行量403.6億美元，首見衰退。2018年金管會增訂保險業投資國際板債券限額天花板，國際板債發行連二年衰退。

至於保險業投資國際債方面，去年底金管會對保險業投資國際板債券新規定上路，當時已有三家壽險「超限」，不得再買國際板債券，但是去年壽險業整體投資國際板債券仍有過至少二成以上的成長幅度，較前一年的3.32兆元依舊成長不少，只是7月以後投資金額就開始低於千億元規模，但仍維持成長趨勢，甚至今年5月還一度重回單月買千億元的規模，創下11個月來單月投資新高，整體餘額來到4兆4513億元，同樣續創新高，占國際板債市流通餘額超過6成。

不過6月情況開始轉變，保險局副局長張玉輝最新公布保險業（壽產險合計）投資在國際板債券，6月底的餘額為4兆3986億元，不再創新高，且已出現單月527億元的下滑，首度出現衰退。