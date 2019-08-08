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產險公會改選 泰安產險董事長李松季任理事長

2019-08-08 17:48聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

產險公會今天（8日）召開會員大會並改選理事長，泰安產險董事長李松季被推舉為新任產險公會理事長，並聘任前任理事長陳燦煌為名譽理事長。李松季有26年的產險業從業資歷，過去長期擔任公會各項職務，對業務、財務都非常閒熟，因此獲業界一致推舉。

李松季獲全票通，他就任後感謝所有理監事及會員代表的支持，並提出未來三個工作重點：一、提升公會組織功能，扮演好監理機關和業者之間的橋樑角色。二、在落實公平待客的原則下，期盼產險業的保費規模和核保利潤穩健發展。三、擴大國際交流，提升產險業各項創新風險管理能力。

李松季表示，業者有業務發展的期待，希望作業能更簡便，監理機關則希望業者善盡社會責任，產險公會要用心溝通、將橋樑的角色再提升。新興的風險不斷發生，可參考國外經驗，擴展農業、資安保險，擴大產險業務規模。

「產險業是非常有社會價值的行業，」李松季表示，任何國家社會沒有產險即無法運作，呼籲所有產險業者都要和諧自律、良性競爭，透過與時俱進的服務來爭取業務而非殺價競爭，讓產險業的社會價值可以為社會大眾所肯定，提升整個產險業的專業社會形象。

產險公會理事會也同時通過聘任前任秘書長沙克興回鍋擔任秘書長，謝良謹為副秘書長。

保險事業發展中心董事長桂先農今天參加產險公會會員代表大會致詞時表示，產險業未來有三大發展重點：科技、社會責任及接軌IFRS國際財報準則。

隨著科技進步，民眾期待保險作業及理賠時間縮短，導入新科技、開發新商品是產險業未來發展的重點方向。今年是5G元年，包括自駕車保費的定價等，未來運用範圍會愈來愈廣。今年航空業罷工事件頻仍，民眾對旅遊不便險的關注大為提升，產險業已經運用區塊鏈技術在旅遊不便險上，讓理賠更便利。

陳燦煌表示，雖然經濟表現持平，但在業界共同努力之下，截至今年1至5月，產險簽單保費收入達740.8億元，較去年成長7.44％，保費收入穩定成長。

產險公會今天（8日）召開會員大會並改選理事長，泰安產險董事長李松季被推舉為新任產...
產險公會今天（8日）召開會員大會並改選理事長，泰安產險董事長李松季被推舉為新任產險公會理事長。記者沈婉玉／攝影
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產險公會新任理事長李松季（左）、秘書長沙克興（右）。記者沈婉玉／攝影
產險公會新任理事長李松季（左）、秘書長沙克興（右）。記者沈婉玉／攝影
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