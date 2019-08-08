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熱錢大匯入意在台股？新台幣大升1.24角、連三日升值

2019-08-08 17:18經濟日報 記者陳美君╱即時報導

新台幣匯率今（8）日仍在熱錢大舉匯入下強勁升值，終場升值1.24角，收在31.3...
新台幣匯率今（8）日仍在熱錢大舉匯入下強勁升值，終場升值1.24角，收在31.363元。圖／報系資料照
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即使人民幣匯率中間價貶破「7」，新台幣匯率今（8）日仍在熱錢大舉匯入下強勁升值，終場升值1.24角，收在31.363元，台北外匯經紀公司成交量8.48億美元。大型公股行庫主管說，「外資今天匯入很多、很多，但在股市買超金額不多，是否為接下來這兩天進股市做準備，還是為了炒匯，目前仍不得而知。」

美中貿易戰延燒，人民幣匯率中間價貶破「7」，但新台幣匯率今日走勢堅挺，終場強升1.24角，連三日升值，終場收在31.363元。累計近三日，新台幣匯率升值2.65角，累計升幅0.84%。

匯銀主管表示，與主要亞洲貨幣相比，新台幣走勢相對穩定，且觀察泰銖走勢同樣抗跌，市場有一派說法，是因為美中貿易戰與日韓貿易戰下的轉單效應，有助提振泰國、台灣等地的出口產業景氣。

今年以來，主要貿易對手國韓元重挫，市場憂慮，韓元貶幅超前新台幣，恐不利台灣出口景氣，對此，中央銀行今日透過臉書信心喊話，今年韓元貶值較大，是反應韓國同時受到美中及日韓貿易衝突影響，出口明顯衰退。

央行表示，匯率由外匯市場供需決定，因各國經濟基本面及外匯市場的供需情況不盡相同，其貨幣對美元的升貶幅也不一樣；而韓國是受到美中、日韓貿易衝突影響，出口明顯衰退，使韓元重挫。

至於人民幣，則是反應美國打算對3,000億美元中國大陸進口商品加徵10%關稅，使香港（離岸）及上海（境內）人民幣的匯價都走貶，因此，今年以來，新台幣匯率貶幅小於韓元及人民幣。

央行還附上表格表示，今年截至7日止，韓元兌美元匯率重貶8.17%，人民幣貶值2.49%，新台幣貶值2.39%，星元、馬來幣也對美元貶值。

央行還說，今年前七月，台灣出口雖衰退3%，但表現仍優於新加坡、南韓及日本。

資料顯示，今年上半年，新加坡出口年減10.8%，南韓年減8.9%，日本年減6%，出口衰退幅度均大於台灣。

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